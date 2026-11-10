Organizaciones de prevención del suicidio reclaman compromiso electoral para impulsar un pacto de Estado

Archivo - Médico de Atención Primaria ayuda a una persona con riesgo de suicidio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Hablar Salva, Fundación ANAR, Teléfono de la Esperanza, La Barandilla y Asociación Sara Jiménez han reclamado a las formaciones políticas su compromiso electoral para impulsar un pacto de Estado para la prevención del suicidio con desarrollo legislativo vinculante, que garantice una prevención continuada y el acceso a la ayuda cuando se necesita.

Ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, estas cinco entidades han enviado una carta a los principales partidos políticos para solicitar reuniones con sus responsables de Sanidad y Educación y presentar '11 compromisos por la vida', en referencia a las cerca de 11 muertes diarias por suicidio en España.

En concreto, han pedido un 'pacto por la vida', que garantice una atención ágil y continuada ante situaciones de riesgo y, con este objetivo, han demandado financiación estable, refuerzo de los profesionales, atención sin listas de espera, educación emocional desde la infancia, formación a docentes, familias y profesionales, campañas de sensibilización para romper el silencio y una comunicación responsable en los medios y las plataformas digitales.

"En plena precampaña electoral vemos cómo surgen temas importantísimos en el debate político, pero las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento extremo siguen sin tener voz. Queremos que la prevención del suicidio también esté presente en las propuestas de los partidos. Es necesario hablar de ello y, sobre todo, de las medidas y compromisos para prevenirlo", ha señalado la presidenta de Hablar Salva, Vicky Nieto.

En España, se registraron 3.808 muertes por suicidio en 2025, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada fallecimiento se producen al menos 20 intentos, más de 200 tentativas diarias.

AUMENTO DEL RIESGO ENTRE MENORES Y JÓVENES

Las organizaciones han alertado del aumento de situaciones de riesgo entre menores y jóvenes, así como de las dificultades que encuentran muchas familias para acceder a una atención especializada. Desde la Fundación ANAR, han apuntado que hace una década las llamadas por intento de suicidio en su teléfono de atención al menor eran "anecdóticas", mientras que en la actualidad "son la mayoría". Según han precisado, solo en 2025 se atendieron más de 6.000 casos de riesgo en niños.

Las entidades han recordado que, aunque en los últimos años se han producido avances en materia de salud mental, las situaciones de riesgo suicida requieren una respuesta específica, temprana y continuada. "Una crisis no puede quedar sin seguimiento durante meses por falta de recursos asistenciales", han aseverado.

En esta línea, han destacado que el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 representa un primer paso, pero han insistido en que se necesita mayor financiación, más profesionales y una respuesta coordinada que evite las desigualdades territoriales.

A su juicio, el plan aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue un comienzo, pero "claramente insuficiente", ya que "no ha resuelto las listas de espera ni la carencia crónica de profesionales".

Según han precisado, España tiene la ratio "más baja de toda Europa", con cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de la media europea. En este contexto, han aseverado que la salud mental sigue dependiendo del código postal y de los recursos personales.