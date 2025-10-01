La Organización Médica Colegial respalda la huelga de médicos del 3 de octubre y anima a unirse "en una sola voz"

Archivo - Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos de España y vicepresidente de la UE de Médicos Especialistas - CGCOM/ JOSE LUIS PINDADO - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) expresa públicamente su apoyo a la segunda jornada de huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para este viernes, 3 de octubre, y anima a unir a la profesión "en una sola voz" en rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, y en defensa de la "dignidad" de los médicos.

La razón visible es este anteproyecto de ley del Estatuto Marco, pero la razón que subyace es mucho más profunda. La razón que subyace es la desesperanza, el cansancio y el malestar de todos los médicos españoles por cómo se nos considera y cómo se nos tata (...). Lo que pedimos es respeto, consideración y reconocimiento a nuestra actividad profesional; lo que pedimos es condiciones dignas para poder ejercer nuestro trabajo", ha afirmado su presidente, el doctor Tomás Cobo.

En línea con los posicionamientos realizados por el Foro de la Profesión Médica, la Organización Médica Colegial considera insuficientes las modificaciones planteadas en el texto del borrador del Estatuto Marco y recuerda que contar con una normativa "justa y adaptada" a la realidad de la profesión médica "es la única manera de atraer y retener talento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitando la fuga de profesionales y garantizando la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario".

En este sentido, la corporación médica insiste en que no se trata solo de condiciones laborales, sino de asegurar la "excelencia profesional y la equidad" en la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.