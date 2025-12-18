La Organización Médica Colegial presenta un grupo de trabajo para reconocer la especialidad de Medicina del Deporte - OMC

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha presentado este jueves el grupo de trabajo de Salud y Deporte, que tiene el objetivo de lograr el reconocimiento de la especialidad de Medicina del Deporte, así como una mayor investigación y formación acerca de la relación entre el ejercicio físico y diversas patologías.

"Aunque la actividad física está tomando auge, aún es necesario darle la relevancia institucional que merece (...) La práctica del ejercicio ha demostrado beneficios no sólo en la población general, la prevención de patologías tan prevalentes como las enfermedades cardiovasculares o las metabólicas, sino también mejores resultados en salud en pacientes con enfermedades crónicas, respiratorias, oncológicas y en las patologías asociadas a la edad, e incluso en la esfera de la salud mental", ha expresado Cobo durante una rueda de prensa.

En ese sentido, ha pedido considerar la prescripción médica del ejercicio físico como una intervención terapéutica no farmacológica con "alto impacto" en la morbimortalidad de las personas, una cuestión que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar.

"Apoyamos y nos posicionamos firmemente con la reivindicación de incorporar a la formación MIR, la Especialidad de Medicina de la Educación Física. Como ya está, por cierto, reconocida en Europa, y de la que tenemos más de 1.600 especialistas en nuestro registro nacional, que sin duda requieren una renovación generacional", ha agregado Cobo.

Entre los objetivos del grupo, además de la especialidad, se encuentran la elaboración de recomendaciones basadas en la evidencia científica relacionadas con la prescripción de ejercicio y la actividad física, establecer un marco colaborativo con otros agentes sociales y sensibilizar e influir en políticas de salud para que su promoción sea "absolutamente prioritaria", impulsando igualmente unas competencias transversales en las diferentes especialidades médicas.

FALTA DE ESPECIALISTAS EN EL FUTURO

Durante la jornada también ha participado el especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), el doctor Pedro Manonelles, ha resaltado la importancia de esta especialidad debido a que cada vez hay menos profesionales dedicados a este campo, principalmente por las jubilaciones.

"Indudablemente, el primer trabajo de la Medicina del Deporte es el deporte de competición. Puedo adelantar que muchos de los éxitos deportivos del deporte español, que como saben es una potencia, tienen que ver con una estructura de medicina deportiva apropiada", ha resaltado.

Sin embargo, la Medicina del Deporte también cobra relevancia en un momento en el que más de la mitad de los españoles realiza una media de dos horas de actividad deportiva a la semana, si bien hay otras personas que practican deporte entre "ocho y diez horas semanales", lo que supone un problema debido a que sus organismos "no son como los de deportistas" de élite.

Por su parte, el neurobiólogo del Instituto Cajal, José Luis Trejo, ha puesto en valor el impacto del ejercicio físico en el cerebro, que aumenta la eficiencia sináptica, lo que está "muy involucrado" en el aprendizaje, en la memoria, en la depresión o en la ansiedad.

IA Y PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO

La representante del Instituto SaludsinBulos, Guiomar López, ha presentado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a los médicos en la prescripción de ejercicio físico en la consulta, de forma que tenga una validez "terapéutica y científica", al mismo tiempo que se desmienten bulos y mitos.

'Recetaejercicio' es un chat en el que el profesional puede dar una serie de instrucciones para saber qué ejercicios recomendar a los pacientes y cómo motivarles, tras lo que ofrece recomendaciones de al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, ejercicio de fuerza al mínimo dos días por semana, de flexibilidad, todo ello de forma personalizada.

Además, ofrece estrategias y objetivos realistas para los pacientes, motivándoles a que continúen con el programa; al mismo tiempo que permite abordar las barreras que detecte la propia persona y les ofrece educación en vida saludable.

"El camino corto nunca es el camino adecuado y hay que ayudar a establecer unos hábitos de vida saludables entre los que se encuentran una buena alimentación y una práctica continuada, adaptada, recomendada de ejercicio físico", ha incidido López.