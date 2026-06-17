La Organización Médica Colegial y el Ministerio de Ciencia se reúnen para reforzar el sistema de homologaciones médicas

Archivo - Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos de España y vicepresidente de la UE de Médicos Especialistas - CGCOM/ JOSE LUIS PINDADO - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar el sistema de homologación de títulos médicos en España y explorar vías de mejora que refuercen la calidad y la seguridad asistencial.

Este encuentro se enmarca en la línea de trabajo abierta en las últimas semanas con el Ministerio de Sanidad, en la que la corporación trasladó su preocupación por el volumen de homologaciones registradas en 2025 -más de 30.000 títulos de Medicina- y la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice plenamente las competencias clínicas de los profesionales.

En la reunión se ha trasladado a los representantes de la profesión médica que el nuevo Real Decreto de reconocimiento y verificación académica y profesional de titulaciones universitarias extranjeras, en tramitación, contemplará refuerzos en el ámbito de las competencias y conocimientos para los profesionales extracomunitarios que quieran homologar sus títulos en España.

Además, el texto mantendrá el carácter preceptivo del informe de los colegios profesionales en los procedimientos de homologación para la verificación de aspectos clave relacionados con el ejercicio profesional, según se expuso. Finalmente, ambas partes han acordado mantener una línea de trabajo abierta que permita seguir avanzando en este ámbito en coordinación y se han emplazado a una reunión junto al Ministerio de Sanidad en próximas fechas.