La Organización Médica Colegial falla los Premios Médicos y Pacientes 2026. - OMC

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), la Fundación Iberoamericana Down21, el Instituto Salud Sin Bulos y los médicos Adrián Llerena, Mar Castellanos y Manuel José Guiote han sido reconocidos en la VIII edición de los Premios Médicos y Pacientes.

La Organización Médica Colegial de España (OMC) distingue este año a profesionales e instituciones que representan algunos de los valores esenciales de la profesión médica: la innovación científica, la excelencia asistencial, la defensa de la evidencia, la inclusión social y el compromiso con los pacientes.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, en el marco de la IX Convención de la Profesión Médica, que la corporación celebrará en Madrid y reunirá a más de 600 miembros de las juntas directivas de los colegios de médicos de toda España.

Reconocer el impacto positivo en la salud y en la sociedad Los Premios Médicos y Pacientes reconocen la labor de profesionales, organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que, a través de su trabajo, contribuyen de forma positiva a la promoción y la protección de la salud, la mejora de la asistencia sanitaria, el apoyo a las personas más vulnerables y la sensibilización de la ciudadanía sobre asuntos sanitarios y sociosanitarios.

Por categorías, los premiados son:

- Personalidad destacada en el ámbito sanitario: Adrián Llerena. Esta categoría reconoce la labor de un profesional que, a través de su trayectoria, sea un referente en el ejercicio de la medicina, el avance científico y la buena práctica clínica, y contribuya de manera relevante a mejorar la asistencia sanitaria y promover la salud.

El Dr. Adrián Llerena cuenta con una brillante trayectoria científica y ha contribuido de manera notable al desarrollo de la medicina personalizada y la farmacogenética, ámbitos en los que se ha consolidado como una figura de referencia nacional e internacional. Su labor investigadora ha abierto nuevas vías para avanzar hacia tratamientos más seguros, eficaces y adaptados a las características individuales de cada paciente, impulsando el progreso de la medicina de precisión y una atención más personalizada.

- Labor de una institución u organización sanitaria: Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. Esta categoría reconoce la labor de una institución u organización que haya contribuido de manera destacada a mejorar la asistencia sanitaria, fomentar la salud de la población y trasladar a la sociedad los valores de la medicina y de la profesión médica.

La SEHAD ha desarrollado y promovido la hospitalización a domicilio como un modelo asistencial innovador, humanizado y eficiente, que acerca una atención sanitaria de máxima calidad al entorno del paciente. Su trabajo ha contribuido a transformar la asistencia, mejorar la experiencia de pacientes y familias y optimizar el uso de los recursos del sistema sanitario, favoreciendo una atención más cercana, humana y eficiente.

- Labor de una asociación de pacientes: Fundación Iberoamericana Down21. Esta categoría reconoce la labor de una asociación de pacientes que, mediante su trabajo y sus acciones, haya logrado trasladar a la opinión pública y a los responsables políticos sus demandas y reivindicaciones, así como concienciar a la sociedad sobre su situación y sus necesidades.

La Fundación Iberoamericana Down21 desarrolla desde hace más de 25 años una extraordinaria labor en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias, promoviendo el acceso al conocimiento, la formación y la inclusión mediante iniciativas pioneras de información y divulgación. Además, ha creado una amplia red de recursos abiertos y especializados que se ha convertido en un referente internacional para profesionales, familias y personas con síndrome de Down, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, fomentar su autonomía y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa con la dignidad de todas las personas.

- Mejor divulgador científico-médico: Instituto Salud Sin Bulos. Este apartado reconoce la capacidad para divulgar y acercar a la población, especialmente a los profesionales y a los pacientes, mensajes relacionados con la sanidad orientados a promover la salud pública, ofrecer información veraz y contrastada y potenciar la imagen de la profesión médica a través de cualquier canal de comunicación.

El Instituto Salud Sin Bulos mantiene desde hace años un firme compromiso con la lucha contra la desinformación sanitaria y la promoción de información rigurosa, veraz y basada en la evidencia científica. Su trabajo ha contribuido a sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de los bulos en salud y a fortalecer la confianza en los profesionales sanitarios y en el conocimiento científico como pilares fundamentales para proteger la salud pública.

- Premio Entrega y compromiso: general médico Manuel José Guiote. Este reconocimiento tiene por objeto distinguir a personas, organizaciones o iniciativas que contribuyan de forma especial y relevante a poner en valor la labor de la profesión médica desde cualquier ámbito de la sociedad o que hayan realizado una aportación clave a la mejora de la calidad asistencial y de la salud.

El general médico Manuel José Guiote acredita una trayectoria profesional extraordinaria al servicio de la medicina, la sanidad militar y la atención a las personas en los contextos más complejos y exigentes. Especialista en Medicina Intensiva y el médico militar español con mayor número de condecoraciones, ha desempeñado responsabilidades de máximo nivel en la Sanidad Militar y en los servicios de emergencias, combinando liderazgo, excelencia asistencial y vocación de servicio.

Su participación en numerosas misiones internacionales y proyectos de cooperación sanitaria en distintos continentes, junto con su contribución a la formación de profesionales y al desarrollo del conocimiento científico, constituye un ejemplo de compromiso, entrega y humanidad al servicio de la salud, especialmente ante crisis, emergencias y catástrofes.

En esta edición, el jurado ha creado una nueva categoría para reconocer el talento y la capacidad transformadora de la investigación y la innovación médicas, así como su contribución al avance del conocimiento, la mejora de la práctica clínica y la atención a los pacientes.

La Dra. Mar Castellanos es uno de los principales referentes de la neurología y de la investigación cerebrovascular en España. Su actividad científica y clínica ha contribuido de manera decisiva a avanzar en el conocimiento de las enfermedades cerebrovasculares y a mejorar su abordaje asistencial. Investigadora de reconocido prestigio, combina la excelencia científica con una intensa labor docente y de liderazgo profesional, impulsando la innovación y la transferencia del conocimiento a la práctica clínica para mejorar la atención y los resultados en salud de los pacientes.