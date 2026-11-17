Imagen de la Asamblea General de CPME. - OMC

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial de España (OMC) se incorporará al Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME) el próximo 1 de enero de 2027, tras la aprobación por unanimidad por parte de la Asamblea General del organismo.

Según la OMC, la incorporación reforzará su capacidad de interlocución ante las instituciones de la Unión Europea y le permitirá ampliar su participación en la elaboración de posiciones comunes de la profesión médica sobre las políticas europeas que afectan al ejercicio profesional y a la atención a los pacientes.

El presidente del CPME, Ole Johan Bakke, ha calificado esta incorporación como un hito para la organización, destacando "la experiencia, la autoridad colectiva y la visión profesional de la corporación española, reforzando el carácter paneuropeo del Comité". Además de la OMC, también se incorporará la Federación Nacional de los Colegios de Médicos y Odontólogos de Italia (FNPMCeO).

Para la OMC, esta participación supone una nueva vía para aportar la experiencia de la organización colegial española y trasladar las prioridades de sus médicos al debate europeo. Entre ellas, figuran la defensa de la autonomía profesional y la deontología, las condiciones para un ejercicio médico de calidad y la seguridad de los pacientes.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha subrayado el valor de esta cooperación: "El regreso de España a la CPME es una gran noticia para los médicos de nuestro país y para la profesión médica de toda Europa".

"En un mundo cada vez más polarizado y dividido, construir alianzas sólidas con quienes comparten nuestros objetivos es más importante que nunca para defender los intereses de los médicos y de los pacientes ante las instituciones de la Unión Europea y en los procesos de elaboración de políticas", ha añadido.

UNA PRESENCIA INTERNACIONAL AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA

La incorporación al CPME se enmarca en la estrategia de la OMC de potenciar la presencia de la profesión médica española en los principales organismos médicos europeos e internacionales.

Según explica la OMC, participará a través de estos espacios en la construcción de respuestas compartidas a desafíos que van desde la autonomía profesional y la ética médica hasta la transformación digital, la inteligencia artificial, las nuevas necesidades de los sistemas sanitarios o la defensa de la calidad y seguridad de la atención.

Actualmente, la OMC forma parte del Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM), la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL); la Unión Europa de Médicos Especialistas (UEMS), la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia (UEMO), el Consejo Europeo de Órdenes Médicos (CEOM); la European Junior Doctors (EJD); la Asociación Europea de Médicos de Hospitales (AEMH) y la Red europea de autoridades competentes en regulación médica (ENMCA).