La Organización Colegial de Enfermería diseña las líneas de comunicación para temas como la prescripción enfermera

Imagen de la jornada. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial de Enfermería ha celebrado sus IV Jornadas de Comunicación con el objetivo de establecer estrategias comunes y coordinadas para los temas clave de la profesión, especialmente la reclasificación profesional y la prescripción enfermera, además de todos los proyectos de visibilidad que se agrupan bajo el paraguas de la campaña 'Pregunta a tu enfermera'.

La Organización está integrada por el Consejo General de Enfermería, los consejos autonómicos y los colegios provinciales de Enfermería. La sede del Consejo General de Enfermería en Madrid ha acogido estas jornadas de trabajo, celebradas el 9 y 10 de marzo, y que han contado con la participación de 41 miembros de los equipos de comunicación de 26 colegios provinciales y consejos autonómicos de toda España, además del equipo de Comunicación y Audiovisuales del propio Consejo General de Enfermería.

"Este 2026 es crucial para la enfermería. Sobre la mesa del debate político, como anunció la ministra de Sanidad el pasado 4 de marzo en del Foro Sanitario de Europa Press, hay dos reformas clave que afectan a la profesión: el nuevo Estatuto Marco, que prevé la reclasificación profesional de las enfermeras, y la reforma de la ley del medicamento, donde se va a reconocer la capacidad prescriptora de las enfermeras. Sin embargo, y dada la división parlamentaria es preciso que todos vayamos a una y sigamos la misma estrategia de comunicación para lograr que las enfermeras alcancen el reconocimiento que se merecen", ha manifestado el presidente del CGE, en la inauguración de las jornadas, Florentino Pérez Raya.

Además, estas jornadas de trabajo pretenden contribuir al progreso de la profesión y mejorar su imagen pública. Para ello, se han compartido distintas iniciativas y proyectos de los distintos colegios y consejos profesionales. Asimismo, se han conocido nuevos canales de comunicación, el potencial de las herramientas y plataformas de comunicación del CGE y de los colegios provinciales, así como la forma de mejorar la trasmisión de los mensajes para favorecer la divulgación de las latentes necesidades y reivindicaciones enfermeras.

Durante las sesiones, se han celebrado debates teóricos que benefician y mejoran la gestión de la comunicación a todos los niveles: nacional, provincial y regional. También se ha contado con sesiones prácticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación enfermera, o ejemplos prácticos relacionados con el manual interno de protocolo que la Organización Colegial de Enfermería acaba de aprobar.