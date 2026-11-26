Archivo - Óptico-optometrista. - COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE ANDALUCÍA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Ópticos- Optometristas (CGCOO) ha reclamado, ante la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha reivindicaciones destacan la integración progresiva de los ópticos-optometristas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), la actualización del marco normativo de la profesión y el desarrollo de una Estrategia Estatal de Salud Visual.

A cuatro días de la cita electoral, ha trasladado a las principales formaciones políticas un documento con diez propuestas prioritarias para la próxima legislatura, con el objetivo de que la salud visual ocupe un lugar destacado en sus compromisos electorales y en las políticas sanitarias del futuro Gobierno.

La iniciativa, respaldada por el Consejo General y los nueve colegios que integran la Organización Colegial, pretende situar la salud visual entre las prioridades de la política sanitaria nacional y avanzar hacia un modelo que aproveche las competencias de los distintos profesionales sanitarios para mejorar la prevención, la detección precoz y la atención a la ciudadanía.

"Los ópticos-optometristas somos profesionales sanitarios con formación universitaria y competencias reconocidas por la legislación española. Queremos que los partidos políticos tengan en cuenta nuestras propuestas en sus compromisos electorales y que el próximo Gobierno dé pasos concretos para aprovechar mejor nuestra capacidad asistencial dentro del sistema sanitario", señala el presidente del CGCOO, Andrés Gené.

Una de las principales demandas de la profesión es avanzar en la incorporación progresiva de la Optometría a los circuitos asistenciales públicos, especialmente en Atención Primaria, mediante protocolos de actuación y derivación y modelos de colaboración con Oftalmología y otros profesionales sanitarios.

El Consejo General considera que esta integración permitiría reforzar la atención visual desde un enfoque preventivo y favorecer una mejor coordinación entre los distintos niveles asistenciales. "No se trata de sustituir las funciones de otros profesionales, sino de sumar capacidades y establecer mecanismos de colaboración que permitan ofrecer una atención visual más accesible, coordinada y adaptada a las necesidades de la población", explica Gené.

Otra de las propuestas centrales es el impulso de una Estrategia Estatal de Salud Visual que establezca un marco coordinado de prevención, atención, rehabilitación e investigación, así como la posibilidad de desarrollar una Ley General de Salud Visual.

En este ámbito, el CGCOO presta especial atención a la salud visual infantil y solicita dar continuidad al Plan VEO, la iniciativa que facilita ayudas de hasta 100 euros para la adquisición de gafas y lentes de contacto a menores de 16 años, además de evaluar sus resultados y desarrollar programas de prevención, detección precoz y seguimiento de alteraciones visuales, incluida la miopía.

Las propuestas remitidas a los partidos políticos también incluyen una mayor atención a las personas mayores, con baja visión o discapacidad visual, el acceso a ayudas ópticas y dispositivos de apoyo, el refuerzo del control de la publicidad sanitaria para evitar mensajes engañosos y la actualización de la formación universitaria y continuada de los profesionales.

El Consejo General ha ofrecido su colaboración para mantener reuniones de trabajo y aportar la documentación técnica, científica y normativa necesaria. "Queremos contribuir a construir un sistema sanitario que preste a la salud visual la atención que merece. Para ello, es fundamental contar con los profesionales que trabajamos diariamente en este ámbito y establecer un diálogo permanente con las administraciones públicas", concluye Andrés Gené.