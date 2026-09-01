ONUSIDA impulsa una alianza con China para promover la fabricación local de productos farmacéuticos en el sur de África

Foto de la alianza entre ONUSIDA, SADC, GHII, Gobierno de Sudáfrica, Gobierno de China, empresas farmacéuticas chinas y socios regionales y mundiales. - ONUSIDA

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés) y el Instituto Mundial de Innovación en Salud (GHII, por sus siglas en inglés) han reunido al Gobierno de Sudáfrica, al Gobierno de China, a empresas farmacéuticas chinas y a socios regionales y mundiales para promover la fabricación local de productos farmacéuticos en el sur de África.

Fruto de esta alianza, las ciudades sudáfricanas de Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo acogen esta semana un intercambio estratégico con la participación de gobiernos, fabricantes farmacéuticos, instituciones de investigación, socios financieros y de desarrollo y expertos en salud para explorar cómo una colaboración más sólida puede acelerar la producción regional de medicamentos, diagnósticos y tecnologías sanitarias.

La directora regional de ONUSIDA para África Oriental y Meridional, Anne Githuku-Shongwe, ha afirmado que fortalecer la fabricación de productos farmacéuticos no consiste solo en producir medicamentos, sino que supone que los países africanos tengan mayor control sobre aquellos que requiere su población, incluidos los destinados al VIH, y desarrollen las capacidades, inversión, tecnología y sistemas necesarios para lograr la seguridad sanitaria a largo plazo.

Desde ONUSIDA han detallado que este intercambio se produce cuando la seguridad sanitaria, las cadenas de suministro resilientes y el acceso sostenible a medicamentos esenciales son "prioridades" en toda África. Fortalecer la capacidad de fabricación en la zona meridional permitirá reducir la vulnerabilidad ante las interrupciones externas del suministro e impulsar la innovación, el desarrollo de habilidades, la inversión y el crecimiento económico, según han precisado.

"La seguridad sanitaria requiere capacidad de producción. Nuestra alianza con China puede ayudar a conectar la capacidad manufacturera africana con la inversión, la tecnología y las habilidades necesarias para fortalecer la producción farmacéutica regional", ha afirmado el miembro del Secretariado de la SADC Lamboly Kumboneki.

DESARROLLAR TECNOLOGÍA, INVERSIÓN Y FABRICACIÓN

A través de este intercambio se establecerá cómo la colaboración entre China y África puede contribuir a impulsar la transferencia de tecnología, la inversión, la experiencia en fabricación y la innovación para fortalecer la producción farmacéutica africana.

El programa incluirá debates políticos de alto nivel con representantes gubernamentales y reguladores, la colaboración con socios para el desarrollo y la financiación, y visitas a instalaciones de fabricación e investigación farmacéutica en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo.

En los debates se explorará la ampliación de la inversión y la transferencia de tecnología; la mejora de la inteligencia de mercado, la visibilidad de la demanda y la preparación regulatoria; el fortalecimiento de las compras conjuntas y la seguridad de los productos sanitarios; y la identificación de oportunidades prácticas para una colaboración más profunda entre África y China en la fabricación de productos farmacéuticos.

"La industria sanitaria china ha crecido y madurado significativamente en las últimas décadas, y las empresas buscan oportunidades más allá, a nivel global. África es el mercado del futuro", ha asegurado el director de Desarrollo de Negocios e Innovación de GHII, Gary Yang.

Al concluir el intercambio, los socios identificarán las oportunidades prioritarias y los próximos pasos prácticos para fortalecer la fabricación regional de productos farmacéuticos y la seguridad del suministro de productos sanitarios.