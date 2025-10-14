La OMS y la UE impulsarán la creación de sistemas de salud digitalizados en África subsahariana

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) han anunciado este martes un acuerdo para impulsar la transformación digital de los sistemas de salud de África subsahariana, así como para una mayor adopción de la Red Mundial de Certificación en Salud Digital (GDHCN) de la OMS.

La colaboración incluye una subvención de la UE de 8 millones de euros para el periodo 2025-2028, mientras que la OMS aportará su experiencia técnica y en materia de políticas, en colaboración con socios regionales como los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África).

Este acuerdo busca mejorar la preparación regional ante pandemias, así como acelerar el progreso hacia una mejor salud y bienestar de su población, y ha sido anunciado durante la Cumbre Mundial de la Salud 2025 por parte de la subdirectora general de la OMS para Sistemas de Salud, Acceso y Datos, Yukiko Nakatani; el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi; y el director general adjunto de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Martin Seychell.

Cabe destacar que la Red Mundial de Certificación en Salud Digital se basa en el Certificado Covid Digital de la Unión Europea (CDC de la UE), que facilitó la verificación de la vacunación, las pruebas y la certificación de recuperación para viajeros internacionales que conectan 76 países y territorios, si bien solo cuatro países africanos (Benín, Cabo Verde, Seychelles y Togo) se unieron a la misma.

Este sistema permite a los países verificar de forma "segura y fiable" las credenciales sanitarias digitales aprobadas a nivel nacional en distintos países y, desde su transferencia a las OMS en 2023, ha mostrado un "gran potencial" para apoyar la digitalización del Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP), comúnmente conocido como Tarjeta Amarilla, en consonancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado.

Además, tiene el "potencial" de mejorar el seguimiento mundial de la vacunación, reducir el fraude y simplificar los requisitos sanitarios internacionales, proporcionando historiales médicos seguros y portátiles a cualquier lugar al que se viaje, aunque son gestionados "de forma segura" por cada país, sin posibilidad de acceso por parte de terceros, incluida la OMS.

El organismo ha enfatizado que esta red se basa en estándares internacionalmente reconocidos de privacidad, protección de datos e interoperabilidad, y la participación de los países es voluntaria. Además, se fomenta la colaboración transfronteriza entre países y socios, fortaleciendo la seguridad sanitaria actual.