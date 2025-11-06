La OMS resalta el potencial de la telemedicina para mejorar el cuidado de las personas con demencia

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación dirigida por la Organización Mundial de la Salud en Europa, junto con un grupo de universidades internacionales, ha examinado cómo la integración de tecnologías de salud digital en entornos adaptados a personas mayores y en sistemas de apoyo comunitario puede reducir la depresión y la ansiedad, además de aliviar la sensación de aislamiento social y soledad, lo que se traduce en mejores resultados tanto para los pacientes como para los cuidadores.

Según el informe, la telemedicina funciona mejor cuando se combina con un sólido apoyo comunitario, desde la atención en zonas rurales hasta las iniciativas locales de participación social. Estos enfoques no solo mejoran el acceso a la atención, sino que también fortalecen la inclusión, garantizando que las personas con demencia sigan siendo miembros activos de sus comunidades.

"La tecnología, cuando se utiliza con compasión y con las políticas adecuadas, puede conectar a las personas (incluidos los pacientes con sus cuidadores), aliviar la soledad y brindar esperanza a las personas con demencia y a sus familias", ha afirmado la directora de Sistemas de Salud de la OMS/Europa y coautora del estudio, Natasha Azzopardi-Muscat.

La investigadora recalca que no se trata solo de una herramienta de salud: "Es un llamado a los gobiernos y a los proveedores de salud digital para que actúen y garanticen que nadie quede aislado en la era digital".

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMENCIA

La OMS destaca que, tradicionalmente, la atención de la demencia se ha brindado principalmente a través de consultas presenciales. Sin embargo, proporcionar dicha atención presenta desafíos, en particular en las comunidades rurales donde el acceso a servicios especializados es limitado. Las tecnologías de salud digital ofrecen nuevas oportunidades para la atención de la demencia. Estas abarcan desde recordatorios de medicamentos hasta sofisticados sistemas de IA diseñados para predecir y prevenir accidentes y mejorar la calidad y la accesibilidad de la atención.

El estudio se basa en casi 100 revisiones y cerca de 3.000 registros, ofreciendo información práctica para clínicos, investigadores, legisladores y cuidadores. Sin embargo, la calidad de la evidencia varía, lo que subraya la necesidad de realizar más investigaciones para guiar la implementación efectiva de herramientas digitales en la atención de la demencia.

"El aumento de la esperanza de vida en la Región Europea de la OMS es una excelente noticia, pero también nos exige preparar nuestros sistemas de salud y atención para responder mejor a la demencia y apoyar a las personas mayores", ha afirmado Yongjie Yon, oficial técnico de Envejecimiento y Salud de la OMS/Europa.

"Las tecnologías digitales no solo ayudan a las personas mayores a controlar los síntomas, sino que también les permiten participar activamente en sus comunidades. Esto es fundamental para mantener su dignidad e independencia", ha agregado.

ENFOQUES INCLUSIVOS

La población de la Región Europea está envejeciendo rápidamente. Se prevé que el número de personas mayores de 60 años en la Región alcance los 247 millones en 2030 y supere los 300 millones en 2050. Se espera que el número de personas mayores de 80 años, que son las que tienen más probabilidades de necesitar apoyo, se duplique con creces para 2050. Esto requerirá que los sistemas de salud y atención se adapten, ya que una mayor esperanza de vida puede conllevar mayores necesidades de apoyo, incluida la atención para afecciones como la demencia.

La demencia es consecuencia de diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70 por ciento de los casos. La demencia es la séptima causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores a nivel mundial, afectando de manera desproporcionada, tanto directa como indirectamente, a las mujeres.

Para ser eficaces, la investigación destaca que las herramientas de salud digital deben integrarse en entornos amigables con las personas mayores, con un sólido apoyo comunitario. Este aspecto es fundamental para la próxima Estrategia Europea de la OMS sobre Envejecer es Vivir: Promover una Vida de Salud y Bienestar (2026-2030) y la Red Mundial de la OMS para Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. El avance de estas soluciones está alineado con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable, que aboga por enfoques más inclusivos para apoyar el bienestar de las personas mayores en todo el mundo.

MEJORAR LA INDEPENDENCIA, LA SEGURIDAD Y LAS CONEXIONES SOCIALES

Las tecnologías digitales en la atención a la demencia pueden aliviar la depresión y la ansiedad en los pacientes, mejorar la salud mental y cognitiva, y también apoyar a los cuidadores al reducir el estrés y proteger su bienestar.

Al mismo tiempo, el estudio también detectó algunos desafíos. En ocasiones, se reportaron fatiga y frustración como efectos negativos de las evaluaciones virtuales, sobre todo entre los usuarios mayores o los cuidadores menos familiarizados con las herramientas digitales. Esto subraya la importancia de abordar la usabilidad y la accesibilidad para garantizar que las soluciones digitales ofrezcan beneficios equitativos en la atención de la demencia.

"Si bien las herramientas digitales como la telemedicina no curan la demencia, sabemos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores", ha apuntado David Novillo Ortiz, asesor regional de Datos, Evidencia y Salud Digital de la OMS/Europa y coautor del estudio.

"También sabemos que incluso pequeñas mejoras en la salud mental y la conexión social pueden ralentizar el deterioro y reducir la dependencia, y por eso la OMS/Europa está comprometida a ayudar a los países a mejorar la salud mental y la conexión social", ha finalizado.