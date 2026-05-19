La OMS reconoce a España por su impulso de políticas de prevención y control del tabaquismo

Archivo - La Ministra de Sanidad, Mónica García y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

España ha sido reconocida con uno de los Premios del Día Mundial Sin Tabaco que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el impulso de políticas de prevención y control del tabaquismo.

"Seguimos avanzando para proteger la salud pública frente al tabaco y los nuevos productos asociados", señalan desde el Ministerio de Sanidad tras recibir el galardón.

El reconocimiento ha sido recogido por la Ministra de Sanidad, Mónica García, de manos del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la sesión plenaria de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra esta semana en Ginebra (Suiza) .