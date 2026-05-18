La OMS reconoce a cuatro líderes internacionales con el Premio a la Salud Global

Imagen de la Asamblea Mundial de la Salud. - OMS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha entregado durante la Asamblea Mundial de la Salud el Premio a la Salud Global a cuatro líderes internacionales, en reconocimiento a su trayectoria y a sus contribuciones para mejorar la salud y el bienestar de las comunidades de todo el mundo.

Los galardonados de este año son el doctor Tore Godal, la doctora Merceline Dahl-Regis, el doctor Mike Ryan y la doctora Heba El Sewedy. Los premiados han sido homenajeados durante la bienvenida de alto nivel de la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada este año bajo el lema 'Reconfigurando la salud global: una responsabilidad compartida'.

Establecidos en 2019, los Premios del Director General a la Salud Global reconocen a personas cuyo liderazgo y compromiso han generado mejoras tangibles en los resultados de salud en todo el mundo.

"Me honra entregar los Premios a los Líderes de la Salud Global a cuatro personas que han realizado contribuciones extraordinarias a la salud global a lo largo de su vida", ha declarado Tedros.

El doctor Tore Godal ha sido reconocido por su liderazgo transformador en inmunización y enfermedades infecciosas. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de las vacunas como prioridad de desarrollo global y ha contribuido al establecimiento de iniciativas como Gavi (la Alianza para las Vacunas), la iniciativa para la Lucha contra la Malaria y la CEPI (Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias).

También ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra las enfermedades desatendidas al dirigir el Programa de Enfermedades Tropicales de la OMS y ampliar el trabajo sobre la lepra y la malaria.

Por su parte, la doctora Merceline Dahl-Regis ha sido reconocida por su compromiso con la expansión de la inmunización y la erradicación de enfermedades en la Región de las Américas. Según la OMS, sus contribuciones fueron fundamentales para lograr la erradicación del sarampión y la rubéola en las Américas, la primera región del mundo en alcanzar este hito. Su labor de promoción y apoyo a la Iniciativa Regional de Doble Eliminación también ha contribuido a la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis y el VIH en las Américas.

Asimismo, el doctor Mike Ryan ha sido homenajeado por su liderazgo en el fortalecimiento de la preparación y respuesta global ante emergencias sanitarias. Fundador de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN), ha contribuido a la configuración de sistemas internacionales para la detección y respuesta a epidemias y, durante su gestión como Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, lideró las respuestas operativas al SARS, el cólera, el ébola, la poliomielitis y la COVID-19.

Por último, la doctora Heba Elsewedy ha recibido el premio por su dedicación a la acción humanitaria y la justicia social. A través de la Fundación Ahl Masr, que fundó en 2013, ha sido pionera en enfoques integrales para la prevención y el tratamiento de traumatismos y quemaduras, promoviendo la concienciación, la dignidad y la reintegración de los supervivientes.

Según la OMS, la fundación de Heba Elsewedy ha sido fundamental para brindar apoyo médico y psicológico a las víctimas de quemaduras, así como ayuda humanitaria a las personas afectadas por el conflicto de Gaza. "Su labor ha transformado vidas y constituye un modelo de atención compasiva y centrada en las personas, además de una fuente de inspiración para muchos jóvenes defensores de la salud pública", ha finalizado la OMS.