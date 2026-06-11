La OMS recalca que el riesgo de ébola es "bajo" de cara al Mundial y rechaza las restricciones de viaje

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado este jueves que el riesgo por transmisión de ébola sigue siendo "bajo" de cara al inicio de la Copa Mundial de Fútbol, que arranca durante la jornada, y ha recordado que ninguno de los países que acogen el evento --Estados Unidos, México y Canadá-- han registrado casos de la enfermedad, que tiene su epicentro en República Democrática del Congo (RDC).

El jefe de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha destacado que "muchos aficionados" del continente viajarán a estos países para asistir como espectadores. "Les aseguro que ninguno de los países anfitriones ni la región europea tienen casos de ébola actualmente", ha argumentado.

"Recientemente, un paciente tratado por ébola en la región europea se recuperó tras ser evacuado de Uganda. Permaneció aislado en Alemania, y cinco de sus contactos fueron aislados y monitoreados durante 21 días. Ninguno enfermó", ha destacado, en referencia al caso de un médico estadounidense que superó la enfermedad.

"Actualmente no hay casos activos de ébola en la región y, lo que es más importante, no hay transmisión local. El riesgo general sigue siendo bajo", ha puntualizado Kluge. "No hay motivo para cambiar sus planes. Viajen con normalidad, manténganse informados y disfruten del torneo", ha afirmado.

Sin embargo, ha apuntado que "los grandes eventos juntan a la gente, y permanecer preparado ayuda a mantener a salvo a todos". "Sean conscientes de síntomas de ébola como la fiebre, los dolores y los vómitos. Si usted viajó recientemente a RDC o Uganda y se encuentra mal en las próximas tres semanas, busque atención médica e informe a su médico sobre su viaje", ha explicado.

Kluge ha explicado que lo que lleva a la OMS a considerar que el riesgo en torno al torneo es "bajo" es que "la mayoría de los casos (de ébola) están en zona remotas de RDC". "Hay controles antes de viajar desde las regiones afectadas. El ébola no se propaga a través del aire. La infección requiere contacto directo con los fluidos de una persona enferma. Las personas solo contagian una vez se encuentran visiblemente enfermas", ha enumerado.

En este sentido, ha destacado que, si bien no hay vacunas ni tratamientos aprobados para la cepa responsable del actual brote, la Budingbuyo, "los sistemas sanitarios de la región europea están bien preparados". "La OMS no recomienda restricciones de viaje, si bien si no han viajado a las zonas afectadas en RDC o Uganda, es más seguro no hacerlo", ha argüido.

"También debemos combatir el estigma. Las personas de las regiones afectadas y las comunidades africanas han sufrido sospechas injustas", ha pedido Kluge, quien ha añadido que "la propagación del ébola no depende de la nacionalidad ni la etnia". "El estigma disuade a las personas de buscar atención médica y puede dificultar el control de los brotes", ha remarcado.

Por ello, ha hecho hincapié en que "la mejor protección" es "detener el brote donde empezó", incluida la respuesta coordinada en los países afectados. "Manténgase informado, confíe en fuentes fiables y trate a los demás con comprensión. Con sentido común y compasión, podemos garantizar la seguridad tanto de las personas como del juego", ha zanjado.

Las autoridades de RDC han elevado a más de 125 los muertos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 630 casos respaldados por pruebas de laboratorio, así como un total de 30 pacientes recuperados. Al balance de casos en RDC se suman 19 casos confirmados en Uganda, con dos fallecidos.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.