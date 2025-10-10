La OMS publicará nuevas directrices para integrar la salud mental en todas las políticas públicas

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política, Derecho y Derechos Humanos del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michelle Funk, ha avanzado este viernes que la OMS publicará en el mes de noviembre nuevas directrices para la protección y promoción de la salud mental, desde un enfoque integral que involucre a todos los sectores gubernamentales.

"Estas directrices establecen lo que pueden hacer los diferentes sectores, desde la educación y el empleo hasta la justicia, el interior y la defensa, la protección social, el desarrollo urbano y rural, el clima y el medio ambiente, la cultura, las artes y la salud en general", ha señalado Funk durante una intervención telemática en la Jornada 'Derecho a ser humano: derechos humanos en salud mental', organizada por el Ministerio de Sanidad.

Funk ha defendido que la salud mental afecta a todos los aspectos de la vida y a todos los ámbitos del gobierno, por lo que, a su juicio, el progreso real dependerá de un enfoque integral: "Cada sector puede y debe desempeñar su papel en la protección y promoción de la salud mental. El mensaje es claro, el sector de la salud mental no puede ni debe asumir solo la responsabilidad".

Asimismo, Funk ha explicado algunos programas que la OMS está llevando a cabo para la protección de la salud mental, como la iniciativa 'Quality Rights', que insta a todos los Estados miembros a tomar medidas este asunto, así como de apoyo psicosocial.

También ha recordado que, en marzo de 2025, la OMS lanzó nuevas directrices sobre políticas de salud mental y planes de acción estratégicos: "En las que se establecen los pilares fundamentales de un sistema sólido, así como el liderazgo y la gobernanza en las intervenciones de atención y apoyo".

"En resumen, todos estos recursos proporcionan a los países los conocimientos y las herramientas necesarias para reformar los sistemas de salud mental a todos los niveles y fortalecer la salud mental de las comunidades", ha señalado, al tiempo que ha pedido la colaboración de todos para "alcanzar los objetivos".

"No es una tarea fácil, pero es necesaria y juntos podemos garantizar que los derechos humanos en materia de salud mental no sean solo palabras sobre el papel, sino una realidad vivida por todos", ha finalizado Funk.