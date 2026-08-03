La OMS publica el primer marco mundial para ayudar a las agencias reguladoras a reducir la huella de los medicamentos

Archivo - Imagen de recurso medicamentos y planeta. - BRIGHTSTARS/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el primer marco global para ayudar a las agencias reguladoras de medicamentos a reducir la huella ambiental de estos productos sin comprometer su calidad, seguridad, eficacia ni acceso equitativo.

Según ha detallado la OMS, los sistemas sanitarios representan alrededor del cinco por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y los productos farmacéuticos, en particular, contribuyen de forma significativa al impacto climático a lo largo de todo su ciclo de vida.

"La cuestión ya no es si la descarbonización farmacéutica es posible. El verdadero reto reside en la rapidez y equidad con que podemos convertirla en realidad", ha destacado el director del Departamento de Regulación y Precalificación de la OMS, Rogério Gaspar, quien ha puesto en valor el nuevo marco, que busca ayudar a una adopción más amplia y coherente de soluciones ya identificadas.

El documento propone acciones en torno a tres pilares interconectados, siendo el primero de ellos la sensibilización y el desarrollo de capacidades. En concreto, la OMS insta a incorporar la alfabetización climática a la formación en regulación de medicamentos y reforzar la capacidad para identificar los principales focos de emisiones en sus carteras de fármacos. Asimismo, promueve un mayor intercambio de conocimientos a través de redes globales y regionales.

El segundo eje es la orientación, herramientas y estándares, en el que recomienda una mayor armonización internacional sobre medición, notificación y comparación de emisiones farmacéuticas, lo que considera que podría mejorar la transparencia y coherencia en los distintos mercados, además de reducir la duplicación de esfuerzos para organismos reguladores y fabricantes.

La innovación centra el tercer pilar del marco, con recomendaciones clave que incluyen la ampliación de los servicios regulatorios digitales, el aumento del acceso a asesoramiento científico temprano, la simplificación de los cambios posteriores a la aprobación relacionados con la sostenibilidad, la implementación de enfoques regulatorios colaborativos y el fortalecimiento de los mecanismos de confianza entre las autoridades.

ACCESO EQUITATIVO

La OMS ha subrayado que las medidas de sostenibilidad que se implementen no deben aumentar el costo de los medicamentos, menoscabar el suministro ni excluir de la transición a los fabricantes y organismos reguladores de los países de ingresos bajos y medios, sino que los progresos hacia productos farmacéuticos más ecológicos deben ser justos e inclusivos y estar respaldados por el desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnología, la financiación sostenible y la colaboración internacional.

En esta línea, la directora general de la Agencia Africana de Medicamentos, Delese Mimi Darko, ha resaltado que integrar la sostenibilidad debe ir en paralelo al apoyo a la innovación, el fortalecimiento de la producción local y la construcción de sistemas de salud más resilientes que garanticen un acceso de los pacientes a productos médicos de calidad, seguros y eficaces.

La OMS ha destacado que llevará a cabo, junto a organismos reguladores y socios de todo el mundo, proyectos piloto, directrices actualizadas, desarrollo de capacidades, mecanismos de apoyo reforzados y un diálogo internacional continuo para traducir las recomendaciones en práctica real.

El nuevo marco técnico da continuidad al llamamiento a la acción que hizo la OMS en 2024 para avanzar hacia una vía regulatoria de los productos farmacéuticos más sostenible.