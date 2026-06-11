La OMS publica una guía de acción para reducir los riesgos para la salud asociados al calor en Europa

Archivo - Hidratación ante el calor. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FERENC CEGLEDI

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves la Guía de planes de acción para la salud en relación con el calor, un documento que busca servir como "mapa" a los gobiernos europeos para fomentar la planificación, coordinación, ejecución y mejora de las medidas que contribuyen a reducir los riesgos para la salud asociados con las altas temperaturas.

"Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, y lo estamos pagando con vidas. Más de 200.000 personas en Europa han fallecido a causa del calor solo en los últimos cuatro años. Esto debe terminar. El calor es un asesino silencioso, pero no inevitable", ha aseverado el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge.

La nueva guía, que se trata de una segunda edición tras la publicada en 2008, busca ayudar a los gobiernos a dar respuesta a esta situación. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha presentado el documento en Berlín (Alemania) y su elaboración ha estado coordinada por el Centro Europeo de la OMS para el Medio Ambiente, el Cambio Climático y la Salud.

Según han enfatizado desde la OMS, Europa es una de las regiones del mundo más afectadas por el calentamiento global y, en consecuencia, ya sufre frecuentes olas de calor. La mayoría de las muertes prematuras por calor extremo se han producido en Italia, seguida de España, Alemania y Grecia, siendo este último país el que ha registrado el mayor número de fallecimientos relacionados con el calor por millón de habitantes.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que ha sido la única institución española que ha colaborado en la redacción del documento a través de uno de los grupos de investigación de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS-ISCIII), ha subrayado en un comunicado que la nueva guía pretende impulsar el cuidado de la salud en el marco del riesgo que suponen las altas temperaturas.

UNA AMENAZA SILENCIOSA

El documento advierte de que el calor extremo, incluidas las olas de calor, los días inusualmente calurosos y otras exposiciones peligrosas al calor, es una de las amenazas para la salud "más inmediatas y directas" que plantea el cambio climático. En esta línea, señala que "es una amenaza silenciosa que puede afectar a la salud, sobrecargar infraestructuras, desbordar hospitales y cobrar vidas".

"Las poblaciones con mayor riesgo de sufrir amenazas para la salud derivadas del calor extremo incluyen a las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños, los trabajadores expuestos al calor y las poblaciones socialmente desfavorecidas", detalla.

Con el objetivo de dar una respuesta a estos desafíos, la guía presenta ocho ámbitos clave en los que se debe seguir impulsando el cuidado de la salud: gobernanza, sistemas de alerta temprana, poblaciones de alto riesgo, comunicación, resiliencia del sistema de salud, reducción de la exposición al calor, vigilancia en salud y monitorización-evaluación-aprendizaje.

Esta guía, además, presenta un enfoque proactivo y estructurado con alertas operativas y no meramente informativas, con una gobernanza multisectorial (salud, urbanismo, trabajo, asistencia social) y con mensajes públicos dirigidos a poblaciones vulnerables. Responde a un 'ecosistema vivo' de mejora continua y no a un 'plan estático'.