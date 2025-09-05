La OMS proporciona a RDC más de 425 millones de euros para responder al brote de ébola

Archivo - Respuesta a un brote de ébola en 2019 en Goma, República Democrática del Congo. - SALLY HAYDEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que el organismo ha proporcionado al Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) 500 millones de dólares (425,6 millones de euros) para ayudar en su respuesta contra el recién declarado brote de ébola zaire en la provincia de Kasai.

"Hasta el momento, se han notificado 28 casos sospechosos y 16 muertes, incluyendo cuatro trabajadores sanitarios. La OMS ya cuenta con personal sobre el terreno en Kasai y está enviando más personal (...) Para financiar la respuesta, la OMS ha liberado 500.000 dólares estadounidenses de nuestro Fondo de Contingencia relacionadas con Emergencias, y hacemos un llamamiento a los donantes para que apoyen la respuesta", ha declarado Tedros durante una rueda de prensa.

Además de unir su personal a los equipos de respuesta rápida del país para rastrear contactos e identificar casos, la OMS también ha entregado equipos de protección personal, equipos de laboratorio, suministros médicos y un laboratorio móvil.

"El Gobierno cuenta con una amplia experiencia en brotes anteriores. Agradezco al Gobierno su liderazgo en la respuesta a este brote y su transparencia al declararlo rápidamente y compartir la secuencia viral", ha añadido.

Como parte de la respuesta, se está recolectando y analizando muestras; brindando experiencia técnica en vigilancia, prevención y control; o en comunicación de riesgos, entre otras cuestiones. Previamente, se habían preparado 2.000 dosis de la vacuna contra el ébola en Kinshasa, la capital del país, que ya están siendo distribuidas a las regiones afectadas.

El Gobierno de RDC declaró el jueves el brote tras realizar un análisis de laboratorio en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de Kinshasa, que ha confirmado como positivos casos de las localidades de Bulape y Mweka que presentaban síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

Entre las actuales víctimas mortales del brote se encuentran dos enfermeras, un técnico de laboratorio y otro profesional sanitario de la localidad, tal y como ha confirmado el jefe de Área del Programa de Respuesta a Emergencias de la OMS, Patrick Otim.

Se trata del 16 brote de ébola que afecta al país desde 1976, siendo el más mortal el que tuvo lugar entre 2018 y 2020, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes. El último brote se notificó en abril de 2022 en la provincia noroccidental de Equateur, que fue controlado en menos de tres meses. La provincia de Kasai ya se vio afectada por brotes en 2007 y 2008, siendo el más mortífero el de 2007, con más de 260 casos y 187 muertes.