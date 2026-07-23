La OMS propone mejorar la educación en natación y la preparación ante inundaciones para reducir los ahogamientos

Imagen de un curso de formación de socorristas en Ghana. - WILLIAM WEISS/OMS

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado un nuevo paquete técnico con siete medidas de eficacia probada para ayudar a gobiernos y comunidades a reducir las cerca de 300.000 muertes por ahogamiento que se registran cada año en el mundo, entre ellas mejorar la educación en natación y reforzar la preparación ante inundaciones.

"Las siete estrategias PROTECT ofrecen a los países enfoques prácticos y basados en la evidencia para prevenir estas tragedias, como mejorar la seguridad del transporte acuático, enseñar a nadar a los escolares y prepararse para las inundaciones. La prevención de ahogamientos no es responsabilidad de un solo ministerio; nos incumbe a todos, y las vidas que salva son la recompensa", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, que se celebra el 25 de julio, la OMS ha presentado estas siete estrategias, agrupadas bajo el acrónimo PROTECT, que traducen la visión de la primera Estrategia Mundial para la Prevención de Ahogamientos en directrices políticas prácticas y aplicables. La estrategia fue lanzada por la Alianza Mundial para la Prevención de Ahogamientos, auspiciada por la OMS, en 2025.

El paquete PROTECT proporciona a los responsables políticos recomendaciones concretas y basadas en la evidencia en siete ámbitos interconectados para fortalecer la seguridad en torno al agua. Así, las medidas buscan conseguir una infraestructura física que promueve una interacción segura con el agua; mejorar la capacidad de rescate y reanimación para transeúntes y personal de respuesta profesional, y fortalercer la seguridad laboral en trabajos cerca del agua.

Además se pretende reforzar las normas de seguridad para el transporte acuático, así como la educación en natación básica y seguridad acuática. Asimismo, impulsan la mejora de los sistemas de atención infantil, garantizan la protección de los menores y refuerzan la preparación frente a amenazas como las inundaciones y otras emergencias multirriesgo.

LANZAMIENTO EN GHANA

Según la OMS, el programa PROTECT se lanza en Ghana como reconocimiento al creciente compromiso político del país con la prevención de ahogamientos y sus continuos esfuerzos por fortalecer la seguridad acuática. En Ghana, se estima que 1.100 personas mueren ahogadas anualmente, afectando de manera desproporcionada a niños y jóvenes. Esto equivale a unas tres muertes diarias.

"Este lanzamiento pone de relieve el creciente liderazgo de Ghana a la hora de abordar esta tragedia evitable y subraya la necesidad de que otros gobiernos adopten políticas basadas en la evidencia que reduzcan las muertes por ahogamiento y protejan a las comunidades en riesgo", destaca la OMS.

El lanzamiento también se basa en más de una década de colaboración entre la OMS, los gobiernos y sus socios para impulsar acciones de prevención de ahogamientos basadas en la evidencia en todo el mundo.

"Este marco salvará vidas y, al mismo tiempo, consolidará los avances que los gobiernos de todo el mundo están logrando para prevenir las muertes por ahogamiento en sus países", declaró la directora del programa de salud pública de Bloomberg Philanthropies, Kelly Henning.

Desde 2014, Bloomberg Philanthropies se ha asociado con la OMS en la prevención de ahogamientos, apoyando el desarrollo de recursos fundamentales que han guiado las mejores prácticas mundiales para las intervenciones de prevención, incluido el paquete técnico PROTECT.