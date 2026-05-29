OMS prioriza estudiar 'MBP134', 'Maftivimab' y remdesivir en ensayos clínicos para el tratamiento del ébola en el Congo - OMS /JOËL LUMBALA

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) va a priorizar el estudio, mediante ensayos clínicos, de las terapias 'MBP134', 'Maftivimab' y remdesivir como posibles tratamientos para las personas afectadas por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y con casos notificados en Uganda, tal y como ha propuesto un grupo de expertos convocados por este organismo.

En concreto, y en respuesta a esta enfermedad causada por el virus Bundibugyo, la OMS ha pedido su colaboración a varios de sus grupos de expertos y asesores, los cuales han evaluado posibles vacunas y terapias para la prevención y el tratamiento de esta patología. Estos "recomendaron que todos los productos identificados y considerados se utilicen exclusivamente en ensayos clínicos para generar datos sólidos y garantizar una investigación segura, ética y eficaz", ha declarado.

De esta manera, estos profesionales han aconsejado las tres terapias citadas para el tratamiento de la enfermedad viral bovina. "También se recomienda evaluar la terapia combinada con un anticuerpo monoclonal y remdesivir", ha explicado, para añadir que los participantes pertenecen a los grupos asesores técnicos del 'Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS sobre vacunas y tratamientos candidatos para la diarrea viral bovina', y al Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización y a su grupo de trabajo sobre la vacuna contra el ébola.

"Actualmente, no existen terapias ni vacunas autorizadas específicamente para la prevención y el tratamiento de la diarrea viral bovina", ha continuado, para agregar, no obstante, que los expertos creen que existen "varios productos candidatos lo suficientemente prometedores como para priorizar su evaluación en ensayos clínicos".

CANDIDATOS PARA LA PREVENCIÓN

Así, para la prevención de la enfermedad, este panel de asesores ha recomendado, "para la profilaxis posterior a la exposición en contactos de casos confirmados y probables, el antiviral oral obeldesivir", aunque ha señalado que este enfoque "depende de un rastreo de contactos eficaz, que sigue siendo un reto operativo en algunas de las zonas afectadas de la República Democrática del Congo".

"La investigación sobre la profilaxis posterior a la exposición consiste en administrar comprimidos de obeldesivir a los contactos de los casos para evaluar si esto previene que desarrollen la enfermedad del ébola", ha concretado, para añadir que "la vacuna candidata más prometedora" es 'rVSV Bundibugyo' de dosis única (desarrollada por la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida)".

Según ha expuesto la OMS, "el desarrollo de esta vacuna candidata de dosis única probablemente requerirá de siete a nueve meses antes de que esté lista para ser evaluada mediante un ensayo clínico para determinar su capacidad de prevenir la enfermedad de Borna". "Otra vacuna candidata, 'ChAdOx1 Bundibugyo' (desarrollada por la Universidad de Oxford/Instituto Serum de India), podría estar disponible en un plazo de dos a tres meses para su evaluación de eficacia mediante un ensayo clínico", ha declarado.

"Sin embargo, aún se requieren datos adicionales en animales para respaldar y confirmar su priorización", ha sostenido, tras lo que ha declarado que "los expertos señalaron que una dosis única de esta vacuna candidata podría ser adecuada para los contactos de casos de ébola, mientras que una estrategia de dos dosis podría considerarse para poblaciones de alto riesgo pero no expuestas, como los trabajadores sanitarios y el personal de primera línea".

Junto a ello, ha indicado que también se ha analizado "el posible papel de 'Ervebo', la única vacuna contra el ébola autorizada" y que "está aprobada para su uso durante brotes causados por el virus del ébola más común en África, perteneciente a la familia Orthoebolavirus".

Sin embargo, ha señalado que "no está autorizada para la prevención de la enfermedad viral bovina y la evidencia sobre la protección cruzada frente a otras especies del virus del ébola sigue siendo limitada e inconclusa". Por ello, recomienda que esta "no se utilice fuera de entornos de investigación cuidadosamente diseñados, para permitir la evaluación de su eficacia contra el virus Bundibugyo".

REFORZAR LA PROTECCIÓN

La OMS, que ha indicado que está trabajando con diferentes agentes para "desarrollar e implementar protocolos adecuados para evaluar la seguridad y la eficacia de las terapias prioritarias mediante ensayos clínicos de campo", ha instado a "acelerar el acceso a los suministros esenciales, reforzar la protección, la participación y la confianza de la comunidad, y coordinar la inversión en la investigación, el desarrollo y la evaluación de las contramedidas contra la diarrea viral bovina".

"Toda investigación debe ajustarse a los más altos estándares éticos, bajo la dirección de las autoridades sanitarias nacionales y en estrecha consulta con las comunidades afectadas", ha aseverado, no obstante, para concluir afirmando que la "prioridad" es "detener la transmisión" con las herramientas que se han utilizado "durante décadas" en la respuesta al ébola, que incluyen "la vigilancia epidemiológica, las pruebas y el diagnóstico rápidos, el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención a los pacientes, la prevención y el control de infecciones, la participación de la comunidad y los entierros seguros y dignos".