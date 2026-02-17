La OMS mantiene que los Estados miembro acordarán para mayo el sistema de acceso a patógenos del Acuerdo sobre Pandemias

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha expresado su confianza en que los Estados miembros llegarán a un acuerdo para la Asamblea de la Salud de mayo sobre el anexo de acceso a patógenos y distribución de beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), incluido en el Acuerdo Mundial sobre Pandemias, aprobado el año pasado.

Los Estados miembros han concluido la quinta ronda de negociaciones sobre el anexo, después de una semana de debates celebrada entre el 9 y el 14 de febrero. "Esta semana, los países han demostrado una vez más su firme compromiso", ha destacado el copresidente de la Oficina del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias (IGWG, por sus siglas en inglés), Tovar da Silva Nunes.

El sistema de acceso a patógenos y distribución de beneficios permitirá que los países puedan identificar rápidamente los patógenos con potencial pandémico y compartir su información genética y material genético, para que los científicos puedan desarrollar herramientas como pruebas, tratamientos y vacunas.

Además, facilitará el intercambio rápido y oportuno de materiales e información de secuencias de patógenos con potencial pandémico, así como posibilitará la distribución rápida, oportuna, justa y equitativa de los beneficios derivados de dichos materiales e información de secuencias.

"Ahora tenemos una visión clara para simplificar el texto, garantizando al mismo tiempo que los elementos más controvertidos reciban la consulta necesaria", ha detallado da Silva sobre los resultados de la reunión.

El copresidente de la Mesa del IGWG Matthew Harpur ha aseverado que "persisten diferencias importantes", pero ha destacado que "existe un reconocimiento común de lo que está en juego". El próximo encuentro del grupo de trabajo se producira el mes que viene.

Además de las negociaciones sobre el texto del anexo y los diálogos encaminados a crear consenso, los Estados miembros también colaboraron con las partes interesadas pertinentes, incluidos representantes del sector privado, el mundo académico, laboratorios y bases de datos de información sobre secuencias.