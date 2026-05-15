La OMS insta a los gobiernos a regular las bolsitas de nicotina tras aumentar sus ventas más de un 50% en 2024

Archivo - Imagen de recurso de bolsitas de nicotina. - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos de todo el mundo a adoptar una regulación integral de las bolsitas de nicotina, en un contexto en el que las ventas minoristas de este producto superaron los 23.000 millones de unidades en 2024, lo que supone un aumento de más del 50 por ciento respecto al año anterior.

"El uso de bolsitas de nicotina se está extendiendo rápidamente, mientras que la regulación tiene dificultades para seguirle el ritmo. Los gobiernos deben actuar de inmediato con medidas de protección sólidas y basadas en la evidencia", ha afirmado durante una rueda de prensa el jefe de la Unidad de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, Vinayak Prasad.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la OMS recomienda a los gobiernos medidas como la prohibición de los sabores en las bolsitas de nicotina, la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio -también en redes sociales y a través de 'influencers'-, así como el refuerzo de los sistemas de verificación de edad y del control de la venta minorista.

Además, la Organización propone la implementación de advertencias sanitarias claras y envases neutros, la limitación del contenido de nicotina permitido y la aplicación de impuestos que reduzcan la accesibilidad de estos productos y disuadan su consumo entre la población joven.

En este contexto, la OMS ha publicado el informe 'Revelando las tácticas y estrategias de marketing que impulsan el crecimiento global de las bolsitas de nicotina'. En él, la organización advierte sobre la rápida expansión mundial de estos productos, que, a su juicio, se comercializan de forma "agresiva" entre adolescentes y jóvenes.

Según explica, las bolsitas de nicotina son pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio, donde liberan nicotina a través de la mucosa bucal. Suelen contener nicotina, saborizantes, edulcorantes y otros aditivos.

Además, advierte de que el mercado mundial de estos productos alcanzó un valor cercano a los 6.000 millones de euros en 2025. La Organización Mundial de la Salud subraya que la nicotina es altamente adictiva y perjudicial, especialmente para niños, adolescentes y adultos jóvenes, cuyos cerebros aún se encuentran en desarrollo.

"La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede interferir en el desarrollo cerebral, con posibles efectos sobre la atención, la memoria y el aprendizaje. Además, el consumo precoz incrementa la probabilidad de desarrollar dependencia a largo plazo y de iniciar posteriormente el uso de otros productos de nicotina y tabaco", ha subrayado Prasad, quien ha añadido que la nicotina se asocia a un mayor riesgo cardiovascular.

"ESPAÑA ES UN MERCADO IMPORTANTE"

Por su parte, la representante de la Organización Mundial de la Salud Ranti Fayokun ha señalado que España se ha convertido en un mercado relevante para las bolsitas de nicotina.

"Muchos países europeos representan mercados muy importantes para estos productos y, actualmente, se estima que en España se venden unos cinco millones de latas, una volumen que podría aumentar hasta los ocho millones", ha advertido.

En España, el Gobierno aprobó en 2025 el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de reforzar la protección de la salud pública y adaptar la normativa a los nuevos patrones de consumo y a la evolución del mercado de productos del tabaco y otros productos relacionados con la nicotina.

El texto incorpora la regulación de las bolsitas de nicotina de uso oral, elaboradas total o parcialmente con nicotrina natural o sintética y comercializadas en formato de sobres, polvo o comprimidos. Para su aprobación, el Anteproyecto deberá pasar por las Cortes.

GENERA ADICCIÓN ENTRE LOS JÓVENES

Según el documento de la OMS, alrededor de 160 países no cuentan con una regulación específica sobre bolsitas de nicotina, mientras que 16 han prohibido su venta y 32 han establecido algún tipo de normativa. Entre estos últimos, cinco restringen los sabores, 26 limitan la venta a menores y 21 prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio.

"Los gobiernos están observando una rápida propagación del uso de estos productos, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes son blanco de tácticas engañosas", ha declarado el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.

La Organzación asegura que estos productos están diseñados para generar adicción. Para ello, las compañías emplean tácticas de 'marketing' orientadas a atraer a consumidores jóvenes, entre las que se incluyen el uso de envases elegantes y discretos, sabores como chicle o ositos de goma, y estrategias de promoción en redes sociales apoyadas por 'influencers'.

También destaca el patrocinio de conciertos, festivales y eventos deportivos, incluida la Fórmula 1, así como mensajes que promueven un consumo discreto en entornos como escuelas y espacios libres de humo.

Por este motivo, la OMS insta a los jóvenes a reconocer y rechazar las tácticas de la industria diseñadas para normalizar el uso de la nicotina. "Una acción urgente y coordinada hoy puede ayudar a proteger a una nueva generación de la dependencia de la nicotina", añade.

NO SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR

Respecto a su posible uso para la cesación tabáquica o la reducción de daños, la Organización Mundial de la Salud subraya que ya existen herramientas eficaces y contrastadas para dejar de fumar.

"Los productos no deberían comercializarse con afirmaciones implícitas o explícitas sobre la cesación tabáquica a menos que hayan sido sometidos a una rigurosa evaluación científica y regulatoria que demuestre su seguridad y eficacia", ha finalizado Prasad.