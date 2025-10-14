La OMS incorpora nuevas fuentes de datos y el uso de la IA en su sistema de detección temprana de amenazas de salud

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la incorporación de nuevas fuentes de datos y el uso de Inteligencia Artificial en la actualización de su sistema de Inteligencia Epidémica de Fuentes Abiertas (EIOS), utilizado para la detección temprana de amenazas a la salud pública a nivel global.

"Hoy no solo celebramos el lanzamiento de una nueva versión del sistema, sino que iniciamos una nueva etapa en la colaboración, la innovación y la respuesta mundial a las amenazas para la salud (...) La versión 2.0 del sistema EIOS es nuestro puente hacia el futuro: más abierto, más ágil y más inclusivo", ha declarado el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

Esta nueva versión permitirá a los expertos en salud pública de todo el mundo a mejorar su preparación para identificar "rápidamente" nuevas amenazas para la salud y monitorizar las que se encuentran en curso, tanto aquellas relacionadas con conflictos, con el cambio climático y con patógenos nuevos o reemergentes.

Entre las principales novedades se encuentran un diseño "reconstruido" para procesar más fuentes, dar cabida a más usuarios y permitir que se agreguen nuevas funciones más rápidamente, así como la inclusión del procesamiento de fuentes adicionales como canales de radio, que se transcriben y traducen automáticamente.

Esta interfaz "más sencilla y multilingüe" se puede traducir a varios idiomas, lo que la hace más accesible para quienes no hablan inglés, y una nueva vista del panel ayuda a los usuarios a encontrar y compartir los informes más relevantes más rápidamente.

La implementación de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) permitirá mejorar el análisis automatizado y la detección de señales. Además, los usuarios de diferentes países y organizaciones podrán rastrear y monitorizar eventos de manera conjunta con mayor facilidad.

"Mejores datos, mejores análisis, mejores decisiones. Nos complace lanzar EIOS 2.0 en el Centro de la OMS en Berlín. Esto marcará un hito para acelerar la detección, el análisis y la respuesta a las amenazas para la salud", ha declarado la ministra de Salud de Alemania, Nina Warken.

Por su parte, la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, ha señalado que el actual panorama de seguridad sanitaria requiere de la colaboración para una preparación y respuesta eficaces.

"Detectar las amenazas a la salud pública con antelación es esencial para evitar que enfermedades nuevas y emergentes se vuelvan endémicas o se conviertan en pandemias", ha añadido Lahbib.

Para apoyar a los Estados miembros y las organizaciones durante la implementación de la versión 2.0, la OMS ha puesto en marcha guías actualizadas, seminarios web multilingües y clínicas de ayuda, junto con un curso de capacitación en línea desarrollado en colaboración con la Academia de la OMS.

Esta iniciativa, con sede en el Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS en Berlín (Alemania) y creada en 2017, es usada por más de 110 Estados miembros y 30 organizaciones a nivel mundial, siendo su uso gratuito.