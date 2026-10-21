La OMS establece un marco mundial para estudiar los efectos del calor extremo en la salud de embarazadas y niños

Archivo - Mujer embarazada abanicándose por el calor. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han impulsado el primer marco mundial para estudiar los efectos del calor extremo en la salud de mujeres embarazadas, recién nacidos y niños.

Según ha explicado la OMS, este marco establece una serie de indicadores que los países pueden utilizar para supervisar qué efectos tiene el aumento de temperaturas en la salud de algunos de los colectivos más vulnerables y fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Los estudios evidencian que la exposición al calor extremo puede perjudicar la salud desde el embarazo, aumentando en un 26 por ciento la probabilidad de parto prematuro. En 2024, los bebés menores de un año experimentaron un 389 por ciento más de días de ola de calor en comparación con el periodo entre 1986 y 2005. Además, se estima que, a nivel mundial, 1.500 millones de niños están expuestos a olas de calor que son cada vez más frecuentes, prolongadas y severas.

El director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, 'One Health' y Migración de la OMS, Bruce Gordon, ha señalado que los sistemas sanitarios necesitan datos para conocer estos riesgos y poder actuar en consecuencia, con medidas que van desde la protección durante las olas de calor hasta la integración del riesgo climático en los servicios de salud.

Las nuevas directrices incluyen la recomendación de vigilar nacimientos prematuros, mortinatos, bajo peso al nacer, hipertensión gestacional, muertes infantiles, visitas a centros de salud durante las olas de calor extremo y asistencia escolar.

"El calor ya está afectando a nuestras poblaciones más vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños. Pero lo que los sistemas de salud no contabilizan, no pueden responder", ha aseverado la directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la OMS, Pascale Allotey.

Los datos rutinarios de salud y los datos de exposición al calor, como la temperatura del aire, pueden ayudar a identificar posibles señales relacionadas con el calor que permitan a los países detectar cambios inusuales durante períodos de calor extremo y realizar investigaciones adicionales.

La OMS ha puesto el foco en la importancia de emprender acciones, entre las que ha enumerado la preparación de instalaciones para una mayor demanda, el refuerzo de las advertencias a las mujeres embarazadas y a sus familias, la identificación de las comunidades con mayor riesgo y la mejora de la planificación sanitaria en relación con las olas de calor.

La organización también ha instado a todos los países a que elaboren e implementen planes de acción para la salud relacionados con el calor que sean específicos para cada contexto, que integren las necesidades de estas poblaciones vulnerables, fortalezcan los sistemas de alerta temprana y activen medidas oportunas cuando surjan riesgos relacionados con el calor.