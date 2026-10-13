La OMS establece el "ambicioso" objetivo de detectar nuevos brotes en 24 horas

Archivo - FILED - 16 October 2022, Berlin: FILE PHOTO - Director-General of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, speaks at the opening ceremony of the 14th World Health Summit. Photo: Carsten Koall/dpa - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado una nueva estrategia quinquenal para su Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias con el objetivo de que todos los países puedan detectar y comprender las amenazas sanitarias emergentes en las 24 horas posteriores a su aparición para 2030, con el fin de contener los brotes antes de que se conviertan en epidemias de mayor envergadura o se propaguen internacionalmente.

La estrategia busca dotar a los países de las capacidades, los sistemas y las alianzas necesarios para identificar rápidamente las amenazas sanitarias emergentes y evitar que los brotes deriven en epidemias o pandemias. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha presentado la iniciativa durante la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, donde ha destacado los avances del Centro desde su creación en 2021.

"Cinco años después de su creación, el Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS se ha convertido en una parte integral del sistema mundial de seguridad sanitaria", ha afirmado Tedros, quien ha señalado que la nueva estrategia busca unir a gobiernos y socios en torno al objetivo de responder rápidamente a las amenazas sanitarias antes de que se conviertan en grandes crisis.

El Centro de la OMS se creó en 2021 con el apoyo fundamental del Gobierno alemán en respuesta a las graves deficiencias puestas de manifiesto por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, ha colaborado con 160 Estados Miembros de la OMS, 190 organizaciones asociadas y miles de científicos y responsables políticos para detectar nuevas amenazas epidémicas, secuenciar e identificar patógenos y apoyar la adopción de medidas rápidas para proteger a las comunidades de todo el mundo.

En este contexto, desarrolla la iniciativa de Inteligencia Epidemiológica de Fuentes Abiertas (EIOS, por sus siglas en inglés), que utiliza inteligencia artificial para analizar miles de fuentes públicas en tiempo real cada día e identificar señales de posibles amenazas para la salud. Reúne a una comunidad global de más de 4.000 expertos y es utilizada por más de 125 Estados Miembros y 30 organizaciones regionales e internacionales.

Por otro lado, la Red Internacional de Vigilancia de Patógenos (IPSN) fortalece las capacidades en secuenciación genómica y bioinformática para identificar y comprender los patógenos emergentes, y contribuye a acelerar el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas.

Además, de el Laboratorio Colaborativo que conecta a más de 2000 expertos en modelado y ciencia de datos que pueden movilizarse rápidamente cuando surgen nuevas amenazas; y la Iniciativa de Vigilancia Colaborativa , que se está implementando en más de 83 países, apoya a las instituciones, los sistemas y el personal nacionales para detectar amenazas para la salud mediante un enfoque de "Una sola salud".

Finalmente, desarrolla la Iniciativa de Facilitadores Digitales para la Inteligencia en Salud Pública, un nuevo programa, desarrollará sistemas digitales seguros que permitan a los países y socios compartir, analizar y utilizar datos, al tiempo que apoya la adopción responsable de la inteligencia artificial.

En este contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una declaración política sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias que reclama inversiones sostenidas para reforzar las capacidades nacionales, regionales y mundiales frente a futuras amenazas.

La declaración también insta a concluir las negociaciones sobre el anexo relativo al acceso a patógenos y la distribución de beneficios (PABS), un paso necesario para abrir a la firma el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS. El resultado de estas negociaciones se examinará en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2027, o antes, en una sesión extraordinaria.