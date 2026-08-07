Archivo - La OMS detecta deficiencias organizativas significativas en el programa piloto de cribado de cáncer de próstata en la UE - SEB_RA/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado un mapeo del panorama de preparación para la implantación del cribado del cáncer de próstata en Europa, a través del que ha detectado deficiencias organizativas "significativas" en el programa piloto para su detección precoz en la Unión Europea (UE).

Los resultados de este trabajo, llevado a cabo por científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de este organismo internacional, han sido publicados en la revista especializada 'eClinicalMedicine'. Los mismos muestran que existen aspectos a mejorar en las funciones de apoyo a esta acción.

Así, y en virtud del análisis de la capacidad de los sistemas sanitarios en los proyectos piloto 'Iniciativa de concienciación y cribado del cáncer de próstata en la UE' (PRAISE-U), se ha constatado que aunque los centros participantes "demuestran una sólida capacidad clínica para la atención del cáncer de próstata", actualmente "persisten importantes deficiencias en los aspectos organizativos, de datos y de garantía de calidad".

A juicio de los autores de este estudio, entre los que se encuentran miembros de la IARC y de instituciones asociadas, estas conclusiones en aspectos "fundamentales para el éxito" de esta medida "justifican un programa eficaz de detección del cáncer de próstata basado en la población y estratificado por riesgo".

DOS DE LOS CINCO CENTROS PARTICIPANTES SON ESPAÑOLES

Para llegar a esta afirmación, los expertos han realizado una evaluación formativa de la preparación y la capacidad para implementar programas organizados de detección precoz del cáncer de próstata estratificados por riesgo en cinco centros piloto de la UE, estando ubicados dos de ellos en España -en la localidad barcelonesa de Manresa y en Galicia-, uno en Irlanda, otro en Lituania y el último en Polonia.

Así, han analizado el grado de disposición para implementar un protocolo específico que integra la prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) y la estratificación del riesgo y las decisiones sobre biopsias guiadas por resonancia magnética. También, han evaluado 47 indicadores en 11 ámbitos y bajo el liderazgo de la miembro de la División de Detección Temprana, Prevención e Infecciones de la IARC, la doctora Arunah Chandran.

Con todo, consideran que la ampliación de los programas organizados de cribado de cáncer de próstata estratificado por riesgo en Europa "debería priorizar las inversiones en infraestructura del programa, como la identificación de la elegibilidad, los flujos de trabajo de invitación, la información y el asesoramiento equilibrados, el seguimiento sistemático de los casos positivos, los sistemas de garantía de calidad y la gobernanza y vinculación de datos (incluida la conectividad con los registros de cáncer)".