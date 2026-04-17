La OMS destaca la necesidad de atender a mujeres y niños en Oriente Medio, "gravemente afectados" por el conflicto

Archivo - Localidad del sur de Líbano destruida por bombardeos israelíes. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la necesidad de atender las necesidades de mujeres y niños en Oriente Medio, "gravemente afectados" por los conflictos en Líbano, Irán y Gaza, un contexto marcado por la violencia y los desplazamientos que les "impide acceder a servicios de salud esenciales".

Según recoge el 4º informe de situación de la OMS sobre la escalada del conflicto en Oriente Medio, proveer servicios seguros de atención materno-infantil, servicios psicosociales y de protección "es fundamental" para proteger su salud física y mental, mantener y restablecer el tejido social y el bienestar familiar.

La OMS advierte de que el cese de hostilidades, como resultado del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, "sigue siendo frágil", por lo que es necesario "mantener la preparación operativa ante un posible deterioro de la situación".

El informe detalla en cifras el impacto del conflicto en Oriente Medio. En concreto, apunta que hay 3,2 millones de desplazados en Irán y más de un millón en Líbano, sin datos para Irak e Israel; 23.314 heridos en Irán, 6.921 en Líbano, 300 en Irak y 7.740 en Israel. También estima 2.362 fallecidos en Irán, 2.124 en Líbano, 109 en Irak y 26 en Israel.

Respecto a los ataques contra infraestructuras sanitarias, señala que se han verificado 24 en Irán, que han producido nueves muertes; 133 en Líbano, con 206 personas heridas y 88 fallecidos; y seis en Israel.

RIESGOS PARA LA SALUD

Dentro de la región, enfatiza la situación en Líbano e Irán, que considera "países prioritarios", sobre todo a raíz del importante desplazamiento de población en Líbano. Según detalla, los principales riesgos para la salud en estos países siguen siendo los traumatismos y las lesiones, la interrupción de la atención médica para enfermedades no transmisibles y el aumento de la necesidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

En paralelo, apunta al acceso limitado a los servicios de salud esenciales, el mayor riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles y la exposición a riesgos radiológicos, nucleares y químicos industriales, incluidos los posibles impactos en la salud ambiental y el acceso al agua potable.

La OMS detalla que el Ministerio de Salud de Irán le ha solicitado el suministro de medicamentos, equipos y apoyo para el manejo de enfermedades no transmisibles y el despliegue de equipos médicos de emergencia (EMT).

Sobre Líbano, incide en la necesidad urgente de ampliar la cadena de suministro médico y señala que las reservas de insulina se están reduciendo, mientras que su precio es cada vez mayor.

Respecto a Gaza, señala que se han producido interrupciones en la prestación de servicios sanitarios, de agua, saneamiento e higiene. Entre los riesgos sistémicos se incluyen fallos en la cadena de frío, interrupciones en el suministro de material médico y limitaciones en el transporte.

Asimismo, recoge una "gran preocupación" por los riesgos ambientales e industriales, con ataques a infraestructuras vitales como plantas desalinizadoras e instalaciones de combustible, que pueden interrumpir el acceso al agua para las comunidades rurales, lo que conlleva riesgos para la salud y contaminación ambiental.

Por último, indica que la inseguridad, el deterioro de las condiciones y las necesidades humanitarias insatisfechas están generando desplazamientos de población persistentes. En concreto, apunta al retorno de ciudadanos iraníes a través de Turquía, el desplazamiento de ciudadanos libaneses hacia Siria y el retorno de ciudadanos sirios y afganos a sus países de origen.