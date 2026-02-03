La OMS destaca avances "significativos" pero "frágiles" ante una próxima pandemia, seis años después de la Covid-19

Archivo - Coronavirus. - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado en el marco del sexto aniversario de la declaración de emergencia internacional por Covid-19 que se han producido avances "significativos" que permiten al mundo estar mejor preparado frente a una próxima pandemia, pero se trata de un progreso "frágil y desigual" que requiere de más esfuerzos.

La OMS declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional por Covid-19 el 30 de enero de 2020. Aunque anunció su fin en mayo de 2023, ha advertido que el impacto de esta enfermedad permanece en la memoria colectiva y continúa sintiéndose en todo el mundo.

"La pandemia nos ha enseñado a todos muchas lecciones, especialmente que las amenazas globales exigen una respuesta global", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la 158ª sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que se celebra hasta este sábado en Ginebra (Suiza).

Desde la OMS, han destacado algunas de las medidas trabajadas en estos años junto a los Estados miembros para avanzar en la preparación, prevención y respuesta ante pandemias. Entre ellos, el Acuerdo sobre Pandemias, que aún tiene pendiente el anexo del Sistema de Acceso a los Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS), en negociación, para su entrada en vigor.

La OMS también ha puesto en valor las modificaciones realizadas en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), los esfuerzos para fortalecer las capacidades de secuenciación genómica y el desarrollo equitativo de vacunas, la implementación del Fondo para Pandemias, la Academia de la OMS, el Centro Mundial de Capacitación para la Biofabricación, el Cuerpo Mundial de Emergencias Sanitarias y el apoyo de la Revisión Universal de Salud y Preparación (UHPR).

Además, ha apuntado a otros trabajos puestos en marcha antes de la pandemia que continúan fortaleciendo al mundo ante una futura pandemia. Por ejemplo, ha resaltado que 121 países cuentan con organismos nacionales de salud pública, el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza procesa cada año más de 12 millones de muestras y los acuerdos de la OMS con fabricantes de productos para pandemias.

"Los Estados Miembros de la OMS han tomado decisiones que han fortalecido la capacidad del mundo no sólo para responder más rápidamente y mitigar el impacto de futuras pandemias, sino también para prevenirlas en primer lugar", ha destacado la OMS apuntando como muestra de estos avances a las recientes respuestas a los brotes de ébola y Marburgo en África.

PROFUNDAS TURBULENCIAS

No obstante, la OMS ha aseverado que los últimos años han traído "profundas turbulencias" a la salud mundial, con una financiación que continúa desplazada desde la salud hacia la defensa y la seguridad nacional, lo que pone en riesgo los mismos sistemas que se reforzaron durante la Covid-19.

A este respecto, ha aseverado que las pandemias son amenazas a la seguridad nacional y, como tal, invertir en preparación es una inversión para salvar vidas, proteger las economúas y estabilizar las sociedades.

Por ello, la OMS ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos, asociados y partes interesadas para no descuidar la preparación y la prevención ante una pandemia y recordar que se debe actuar en colaboración. "Los patógenos no respetan fronteras. Ningún país puede prevenir ni gestionar una pandemia por sí solo", ha subrayado.

"La preparación requiere vigilancia continua. El momento de prepararse es ahora, antes de que se produzca la próxima pandemia", ha concluido.