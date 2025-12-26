La OMS destaca el Acuerdo sobre Pandemias en un 2025 marcado por los recortes en ayuda internacional

Archivo - El director general de la OMS, Tedros Adhanom. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la adopción del Acuerdo sobre Pandemias como el mayor logro del 2025, un año marcado por los recortes en ayuda internacional, que amenazan con revertir décadas de progreso en atención materna, vacunación, prevención del VIH y vigilancia de enfermedades.

El organismo internacional ha repasado el año que está a punto de terminar y ha puesto el foco en el primer Acuerdo sobre Pandemias, adoptado en mayo durante la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, y en el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, destacando que facilitarán una respuesta más rápida, equitativa y eficaz ante futuras emergencias sanitarias.

En este punto, ha recordado que el acuerdo también incluye el establecimiento de un sistema de intercambio de patógenos para mejorar la investigación y la preparación, una propuesta que verá la luz el próximo mes de mayo, en el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud. Para la OMS, esta iniciativa es una "oportunidad histórica" de fortalecer la seguridad sanitaria mundial.

En su balance del año, la agencia ha reivindicado su papel de liderazgo mundial frente a los desafíos sanitarios, siempre priorizando la evidencia científica. Entre las "victorias" del 2025, ha apuntado a la eliminación de varias enfermedades en distintos países y a la ampliación de la cobertura de vacunación en todo el mundo.

Maldivas se ha convertido este año en el primer país en lograr la triple eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH, la sífilis y la hepatitis B. Brasil también ha sido reconocido por eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo, convirtiéndose en el país más poblado de las Américas en lograr este hito histórico.

Además, Burundi, Egipto y Fiyi han eliminado el tracoma; Guinea y Kenia, la enfermedad del sueño; y Níger, la ceguera de los ríos. Por su parte, Georgia, Surinam y Timor Oriental han obtenido la certificación de países libres de malaria.

En lo que respecta a la vacunación, la OMS ha detallado que ya son 24 los países con vacunas contra la malaria, después de que siete países africanos las hayan introducido en 2025. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo para ampliar los programas de vacunación frente a la meningitis, la enfermedad neumocócica, la poliomielitis, el rotavirus y el virus del papiloma humano (VPH).

A este respecto, ha indicado que países como Bután, Brasil, China, Indonesia, Nigeria, Tayikistán, Pakistán y Ruanda han ampliado la vacunación y el cribado del VPH, acercando al mundo a la eliminación del cáncer de cuello uterino, frente al que 86 millones de niñas ya fueron vacunadas.

Pese a estos avances, la OMS ha reconocido dificultades en la inmunización frente a otras infecciones, como el sarampión, que ha registrado un aumento de casos en comparación con los niveles prepandemia, y la difteria, el tétanos y la polio, con 20 millones de niños sin vacunar debido a conflictos, interrupciones del suministro y un aumento de la desinformación sobre las vacunas.

48 EMERGENCIAS EN 79 PAÍSES Y TERRITORIOS

A lo largo de 2025, la OMS ha atendido 48 emergencias en 79 países y territorios, incluyendo contextos de conflicto y crisis prolongadas como Gaza, Sudán y Ucrania. Estas intervenciones han incluido apoyo a sistemas de salud colapsados, atención de urgencia y coordinación internacional para proteger a las poblaciones más vulnerables.

A través del fondo de contingencia de la OMS para emergencias, se liberaron 29 millones de dólares (casi 25 millones de euros) para responder a emergencias en 30 países este año. Los equipos médicos de emergencia apoyados por la OMS han ofrecido 1,6 millones de consultas en las circunstancias más difíciles.

El organismo también ha recordado sus acciones en Uganda frente al virus del Sudán, en la República Unida de Tanzanía y Etiopía frente a brotes de la enfermedad del virus de Marburgo, y en la República Democrática del Congo frente al brote de ébola.

Por otra parte, ha destacado que en septiembre de este año también se puso fin a la emergencia sanitaria internacional por mpox. Se distribuyeron más de 1,1 millones de dosis de vacunas para proteger a las personas de alto riesgo en 11 países africanos, donde se registró el 80 por ciento de las infecciones mundiales de mpox.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

La OMS también ha destacado los avances frente a las enfermedades no transmisibles (ENT), como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y las afecciones de salud mental, que son la principal causa de muerte, enfermedad y discapacidad.

En este sentido, ha señalado que, a mediados de diciembre, líderes mundiales adoptaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración política que establece como objetivos para 2030 conseguir que haya 150 millones menos de consumidores de tabaco, 150 millones más de personas con hipertensión controlada y 150 millones más con acceso a atención de salud mental.

En 2025, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha celebrado su 20 aniversario este año. Este tratado cubre en la actualidad a más del 90 por ciento de la población mundial e incluye medidas como espacios libres de humo, advertencias sanitarias gráficas y aumento de impuestos.

Por otra parte, la OMS ha publicado este año varias directrices basadas en evidencia científica para fundamentar la práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento de la meningitis, la hemorragia posparto, la diabetes durante el embarazo, el uso del método madre canguro para salvar a bebés prematuros, medicamentos oncológicos adaptados a los niños y medidas para una escucha segura en videojuegos. También ha lanzado el Foro Mundial de Ensayos Clínicos para promover la investigación ética e inclusiva.

Una de las últimas acciones de la OMS este año ha sido la adopción de la Estrategia Mundial de Medicina Tradicional 2025-2034, que busca integrar estas prácticas en los sistemas de salud en base a la evidencia científica, seguridad y calidad. El Segundo Foro Mundial sobre Medicina Tradicional, organizado junto con India, promovió soluciones de salud más sostenibles e inclusivas.

De cara a 2026, la OMS ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para garantizar el nivel más alto posible de salud, no como un privilegio, sino como un derecho humano universal.