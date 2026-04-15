OMS designa en Londres su primer centro colaborador específico en salud pública digital para preparación ante pandemias - OMS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado al británico Centro de Salud Pública Digital en Emergencias del Colegio Universitario de Londres (UCL, por sus siglas en inglés) como su primera institución colaboradora específica en la salud pública digital para la preparación ante pandemias.

"Me entusiasma unir fuerzas con la OMS para ampliar los enfoques digitales innovadores para la preparación y respuesta ante pandemias, el enfoque 'One Health' resiliente al cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la lucha contra la desinformación mediante la participación ciudadana", ha explicado la catedrática de Salud Digital y directora de esta institución, Patty Kostkova.

A su juicio, el objetivo es defender, junto a este organismo internacional, "la soberanía de la tecnología digital, la Inteligencia Artificial (IA) y los datos de salud". "Fortaleceremos la preparación para futuras emergencias sanitarias en el Reino Unido, la Región Europea y más allá", ha puesto de manifiesto.

Desde la OMS han señalado que esta designación refuerza la cooperación en el uso de herramientas y datos digitales para prevenir, detectar y responder a emergencias sanitarias, y para apoyar la resiliencia de los sistemas de salud. Con ella son ya más de 800 los centros colaboradores en más de 80 países, con la meta de apoyar mediante la investigación, la cooperación técnica, la formación y la generación de conocimiento.

ENFOQUE 'ONE HEALTH'

En este contexto, la colaboración contará como área clave de trabajo con la aplicación de enfoques de 'One Health' que vinculen datos de salud humana, animal y ambiental para detectar y gestionar los riesgos en su origen. Todo porque muchas amenazas de enfermedades infecciosas emergentes se originan en animales, y una vigilancia multisectorial eficaz puede ayudar a identificar los riesgos de transmisión temprana y facilitar una respuesta rápida.

"Estamos trabajando en una plataforma de vigilancia de mosquitos que nos ayudará a identificar focos de reproducción para reducir de manera más efectiva las tasas de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la chikungunya", ha ejemplificado el estudiante de cuarto año del Máster de Ingeniería Informática y Matemáticas de la UCL, Paul Reynolds.

Además, junto a este centro, la OMS profundizará en su labor contra la resistencia a los antimicrobianos, incluyendo una mejor disponibilidad de datos, sistemas de información de laboratorio e intervenciones de gestión del uso de estos. Así, las herramientas de salud digital pueden contribuir a una gestión más eficaz de los antimicrobianos al mejorar el acceso a las guías en el punto de atención, facilitar diagnósticos oportunos y permitir la retroalimentación sobre los patrones de prescripción.

Por último, este trabajo conjunto permitirá, a través de las herramientas digitales y la IA, la innovación responsable, la gobernanza de datos y el intercambio seguro de estos para emergencias. Para ello, este nuevo centro colaborador apoyará los esfuerzos para fortalecer la escucha digital, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria.

"Este nuevo centro de colaboración refuerza nuestra capacidad, en toda la Región Europea de la OMS, para prevenir, detectar con prontitud y responder a las emergencias sanitarias mediante el uso más eficaz y responsable de las herramientas digitales de salud pública", ha asegurado el director regional de Seguridad Sanitaria y Emergencias de esta área, Ihor Perehinets.