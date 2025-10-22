La OMS denuncia que la industria tabacalera intenta influir en la próxima cumbre mundial sobre el control del tabaco

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado que la industria del tabaco está intentando interferir en la undécima sesión de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), una cumbre mundial en la que se abordarán las nuevas medidas mundiales de control del tabaco.

La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) y está integrada por todas las Partes en el Convenio. Revisa periódicamente la implementación del CMCT de la OMS y adopta las decisiones necesarias para promover su aplicación efectiva.

Así, la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) está alertando a los gobiernos y al público que la industria tabacalera está intensificando sus esfuerzos para interferir en la labor de la Conferencia de las Partes (COP).

El CMCT de la OMS es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la OMS y uno de los tratados de las Naciones Unidas con mayor y más rápida aceptación de la historia. Un total de 183 Partes se han adherido al Convenio, que entró en vigor hace 20 años.

La undécima sesión de la COP, que se celebrará del 17 al 22 de noviembre en Ginebra, Suiza, reunirá a las Partes en el Convenio para tomar las decisiones necesarias para trabajar hacia el logro de los objetivos del CMCT de la OMS, incluida la discusión de medidas para prevenir la adicción a la nicotina y para la protección del medio ambiente y la salud humana, entre otros.

Además, la OMS también ha alertado sobres las interferencias de la industria en la Reunión de las Partes (MOP, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Ginebra (Suiza) del 24 al 26 de noviembre. Se trata del órgano rector del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un tratado internacional que entró en vigor en 2018 y cuenta con 71 Partes. En la MOP, las Partes considerarán diversas medidas destinadas a definir el futuro del Protocolo y su papel en la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

"Con estrategias que van desde el cabildeo hasta intentos directos de manipular a las delegaciones, las tácticas de la industria tabacalera son motivo de grave preocupación", ha declarado Andrew Black, jefe Interino de la Secretaría del CMCT de la OMS.

"No se trata solo de cabildeo; es una estrategia deliberada para intentar desbaratar el consenso y debilitar las medidas destinadas a promover la implementación del tratado. La interferencia de la industria tabacalera es una de las mayores limitaciones y barreras para la implementación del Convenio. La Secretaría insta encarecidamente a las Partes, la sociedad civil y otras partes interesadas que trabajan para apoyar el control del tabaco a que se mantengan alerta ante las tácticas y la desinformación de la industria. Los gobiernos tienen la obligación, en virtud del CMCT de la OMS, de implementar plenamente el Artículo 5.3, que exige la protección de las políticas de salud pública frente a los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera", ha explicado Black.

SE HACEN PASAR POR CIENTÍFICOS

En este punto, la OMS ha detallado que los intentos de la industria pasan por intentar colocar actores simpatizantes en delegaciones nacionales o influir en su selección para inclinar las negociaciones. Además, advierte de que hay organizaciones financiadas por la industria que se hacen pasar por grupos comerciales, científicos o de consumidores para presionar a las delegaciones.

También alerta de que intentan patrocinar o promover investigaciones engañosas para poner en duda medidas de control del tabaco comprobadas. Así como el intento de obtener el estatus de observador o participar en eventos relacionados con la COP para influir en las discusiones.

Por todo ello, instan a proteger a la COP de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Además de asegurarse de que sus delegaciones de la COP y la MOP no incluyan a la industria tabacalera ni a personas afiliadas a ella.