La OMS denuncia que 655 millones de personas en el mundo no tienen acceso a electricidad

Archivo - Imagen de recurso de una mujer que prepara una comida en su cocina rural. - WFP/ EVELYN FEY YAKOUA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado que 655 millones de personas en todo el mundo no cuentan con acceso a electricidad y 2.000 millones utilizan combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar, poniendo en riesgo su salud y bienestar.

Además, advierte de que el África subsahariana soporta una "carga desproporcionada" de estas carencias, con más de 560 millones de personas sin acceso a la electricidad y 970 millones sin métodos de cocina limpios.

"El acceso universal a la energía limpia y sostenible no es solo un desafío energético; es un imperativo fundamental para la salud. La contaminación del aire en los hogares, causada por los combustibles utilizados para cocinar, cuesta millones de vidas, provoca enfermedades y discapacidades a largo plazo y daña nuestro medio ambiente", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Estas son algunas de las conclusiones de la última edición de 'Seguimiento del ODS 7: Informe sobre el progreso energético', en el que ha participado la OMS. El documento, que incluye nuevos datos de 2023 y 2024, muestra que, si bien la mayoría de las regiones se acercan al acceso universal, el progreso en África subsahariana se ha "ralentizado significativamente" y el ritmo de electrificación debe triplicarse para lograr el acceso universal para 2030.

A pesar de estos desafíos, el informe destaca un "progreso alentador" en varias áreas de la energía sostenible. La energía renovable continuó su "fuerte expansión", representando más del 30 por ciento del consumo mundial de electricidad; mientras que la capacidad de generación de energía renovable alcanzó un récord mundial de 544 vatios por persona.

Sin embargo, el informe advierte que, sin medidas urgentes y a gran escala, el mundo no logrará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que consiste en garantizar el acceso universal a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 2030. Además, si bien la actual crisis energética mundial aún se está desarrollando, se prevé que su impacto en los mercados energéticos y en la economía en general sea significativo.

En este contexto, acelerar el despliegue de energías renovables a nivel nacional se considera cada vez más esencial tanto para fortalecer la seguridad y la asequibilidad energéticas como para impulsar los objetivos climáticos y de desarrollo a largo plazo.

CERCA DE 1.8000 MILLONES DE PERSONAS DEPENDERÁN DE COMBUSTIBLE

El informe alerta sobre la brecha energética en el acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, que afecta a aproximadamente 2.000 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población mundial.

El progreso es desigual, con una marcada división entre zonas urbanas y rurales: el 89 por ciento de la población urbana tiene acceso a cocinas limpias, en comparación con solo el 56 por ciento de las personas que viven en zonas rurales.

Sin medidas más enérgicas, 1.800 millones de personas podrían seguir dependiendo de combustibles contaminantes como el carbón vegetal, la leña, el queroseno y el carbón mineral para 2030. África subsahariana concentra una proporción desproporcionada, y se espera que el número de personas sin acceso alcance los mil millones para 2027. Para la OMS, esto tiene graves consecuencias para la salud, ya que la contaminación del aire en los hogares es responsable de unos 3 millones de muertes al año.