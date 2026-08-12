La OMS critica que los cambios en el calendario vacunal de EEUU no se alineen con la evidencia científica

Archivo - Imagen del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - OMS - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticado este miércoles los cambios en el calendario de vacunación impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisando que no se alineen con la evidencia científica.

Esta ha sido la postura del máximo representante de la OMS después de que Trump aprobara una Orden por la que se insta a los Estados de EEUU a inmunizar a los niños contra 11 enfermedades, siete menos que las recomendadas por sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"La OMS está preocupada porque los cambios en la política de inmunización en EEUU no están alineados con la mejor ciencia", ha aseverado en rueda de prensa Adhanom Ghebreyesus, quien ha resaltado que las vacunas son una de las herramientas "más poderosas" para proteger a los niños.

En este sentido, ha referido que la evidencia recopilada durante décadas, continuamente revisada, respalda la eficacia de las vacunas. "Décadas de evidencia han demostrado cuándo los niños son más vulnerables a las enfermedades, cuándo las vacunas proporcionan la protección más fuerte, cuántas dosis son necesarias y qué vacunas pueden administrarse de manera segura juntas", ha detallado.

Tras ello, ha enfatizado que la evidencia actual "es inequívoca" y confirma que todas las vacunas, también la triple vírica, son seguras y no causan autismo. En esta línea, ha apuntado que retrasar las vacunas o separar las dosis innecesariamente "no hace que la vacunación sea más segura y puede dejar a los niños desprotegidos".

"La política de vacunación debe guiarse por una revisión rigurosa, independiente y transparente de la mejor ciencia disponible, y no por influencias políticas", ha finalizado.