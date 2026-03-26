La OMS constata una mejora en la atención sanitaria de refugiados y migrantes en más de 60 de 93 países analizados - OMS/UKA BORREGAARD

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a cabo un estudio sobre 93 de sus Estados miembro, a través del que ha constatado que más de 60 de ellos están atendiendo mejor las necesidades de salud de los refugiados y los migrantes, lo que se traduce en dos tercios de las naciones encuestadas.

"Los sistemas de salud solo son verdaderamente universales cuando atienden a toda la población", ha indicado el director general de este organismo internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que "los refugiados y los migrantes no solo reciben atención de salud", sino que "también trabajan en estos servicios, cuidan de otras personas son personas de referencia dentro de su entorno".

A su juicio, esta investigación "muestra que la inclusión beneficia al conjunto de la sociedad y refuerza la preparación frente a futuros retos de la salud pública". Por ello, se han destacado los resultados obtenidos como avances alentadores en las políticas de salud inclusivas para refugiados y migrantes.

Los datos señalan que los más de 60 países que han optimizado su asistencia a estos colectivos ya los incluyen en sus leyes y políticas nacionales de salud, en aplicación del Plan de Acción Mundial de la OMS. Ello adquiere especial relevancia debido a que, en la actualidad, más de 1.000 millones de personas -más de una de cada ocho- son refugiadas o migrantes.

OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD

Los desplazamientos de las personas obedecen a, entre otras causas, conflictos, desastres naturales, búsqueda de oportunidades económicas o educativas y necesidades familiares. No obstante, muchos refugiados y migrantes encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud allá donde van, además de que presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y crónicas, sufren problemas de Salud Mental y, con frecuencia, viven o trabajan en condiciones inseguras.

Por todo ello, la OMS considera que invertir en la salud de estos colectivos genera beneficios de amplio alcance, ya que favorece la integración social y económica, aumenta la resiliencia de los sistemas de salud y refuerza la seguridad sanitaria mundial. Todo ello reduce costes a largo plazo, y es que las personas gozan de mejor salud y se integran de manera más óptima en la sociedad, lo que les permite contribuir plenamente a ella.

Como ejemplos de buenas prácticas, ha destacado la ampliación de la cobertura del seguro de salud para los migrantes en Tailandia, la mediación intercultural en Bélgica y la participación de representantes de colectivos migrantes en las decisiones sobre la prestación de Atención Primaria en Chile.

Sin embargo, aprecia que solo el 37 por ciento de países recopila, analiza y difunde de manera sistemática datos sobre la salud de los migrantes; mientras que solo el 42 por ciento incluye a estos y a los refugiados en los planes de preparación frente a emergencias, de reducción del riesgo de desastres o de respuesta.

SOLO EL 30% COMBATE LA DESINFORMACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN

Menos del 40 por ciento señala que el personal de salud recibe formación para prestar una atención adaptada a las realidades culturales de estos colectivos y solo el 30 por ciento ha emprendido campañas de comunicación para contrarrestar las percepciones erróneas y la discriminación relacionadas con la salud de estos grupos.

Además, los refugiados suelen tener más opciones para acceder a los servicios de salud, pero los migrantes en situación irregular, los desplazados internos, los trabajadores migrantes y los estudiantes internacionales cuentan con una cobertura mucho menos uniforme.

Ante todo ello, la OMS recomienda incluir a los refugiados y los migrantes en todas las políticas, estrategias y planes nacionales de salud; mejorar la recopilación y el uso sistemáticos de datos desglosados sobre la salud de los migrantes; coordinar las medidas de varios sectores, como los de la salud, la vivienda, la educación, el empleo y la protección social; y adaptar las estrategias a las necesidades específicas de cada subgrupo de migrantes.

Junto a ello, aboga por velar por la participación de refugiados y migrantes en la planificación, la gobernanza y el diseño y la prestación de servicios; formar al personal de salud para que preste una atención equitativa; combatir la desinformación y la discriminación mediante medidas basadas en datos reales; y proteger y ampliar la financiación con el fin de preservar los avances logrados en beneficio de toda la población.