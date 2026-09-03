La OMS confirma la eliminación del tracoma como problema de salud pública en Timor Oriental

Archivo - Imagen de recurso exámenes oculares. - OMS - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que Timor Oriental ha eliminado el tracoma como problema de salud pública, siendo este el último país de la región de Asia Sudoriental en el que había sospecha de que la enfermedad, principal causa infecciosa de ceguera en el mundo, fuera endémica.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha felicitado al país por este "importante logro" y ha señalado que supone un "paso significativo" hacia el objetivo de eliminar el tracoma en todo el mundo para 2030.

La OMS ha destacado que su reconocimiento se sustenta en pruebas generadas durante varios años, en los que también se ha documentado la capacidad del sistema sanitario para detectar, investigar y gestionar los casos que se presenten en el futuro.

Según ha detallado, entre 2015 y 2017 se realizaron diversas investigaciones en las que se examinó a niños de la isla de Atauro, a pacientes que acudían a clínicas oftalmológicas de todo el país y se realizaron búsquedas domiciliarias específicas. En estos análisis no se detectó ningún caso de tracoma.

Posteriormente, Timor Oriental generó más evidencia a través de diversos estudios y, en específico, un análisis en 2025 a niños de entre uno y cinco años no reveló evidencia de transmisión a un nivel que requiriera una intervención de salud pública específica para el tracoma.

BENEFICIOS PARA LA SALUD PÚBLICA

"Timor Oriental ha demostrado una vez más que un liderazgo nacional sólido, evidencia de alta calidad y servicios de salud integrados pueden generar beneficios duraderos para la salud pública", ha destacado el responsable de la Oficina Regional de la OMS para el Sudeste Asiático Nilesh Buddha.

Por su parte, la ministra de Salud del Gobierno de Timor Oriental, Élia A. dos Reis Amaral, ha destacado el "orgullo nacional" tras la eliminación del tracoma como problema de salud pública y ha afirmado que el reconocimiento por parte de la OMS renueva la determinación del país de impulsar la cobertura sanitaria universal y construir un sistema de salud equitativo y resiliente.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad sanitaria mundial para que profundice la cooperación y la solidaridad, de modo que todos los países y todas las comunidades puedan superar las enfermedades prevenibles y asegurar un futuro más saludable para las generaciones venideras", ha señalado.

Igual que otros países que cuentan con el aval de la OMS, Timor Oriental mantendrá la capacidad de identificar y gestionar casos individuales de triquiasis y otras enfermedades oculares a través de su sistema de atención oftalmológica. Se ofrecen servicios especializados, incluida la cirugía de triquiasis, a través del Centro Nacional de Oftalmología del Hospital Nacional Guido Valadares en Dili y programas de extensión comunitaria en los municipios.

Los programas nacionales continúan ampliando el acceso a agua potable, saneamiento e higiene. La vigilancia del tracoma se integrará en las plataformas nacionales de vigilancia de enfermedades y enfermedades tropicales desatendidas ya existentes.