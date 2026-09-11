Archivo - La OMS colabora en un sistema de IA para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales - JAZZIRT/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado del reciente inicio del proyecto 'EUcanAI', en el que participa un equipo de sus investigadores para el diseño e implementación de un sistema de inteligencia artificial (IA) para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales.

La iniciativa, en la que también intervienen científicos de varios de los socios de la Agencia, busca una detección y una terapia precisas de los tumores en el cerebro, para lo que proporcionará una clasificación exhaustiva de los del sistema nervioso central.

Así lo realizará la IARC a través de su 'Clasificación de Tumores', que es el estándar internacional que utilizan oncólogos y patólogos para el diagnóstico del cáncer. De esta manera, facilitará el marco necesario para respaldar el diseño, la formación y la implementación de los diversos módulos y componentes de la IA desarrollados en el marco del proyecto.

"La evaluación y el manejo clínico de los tumores cerebrales son procesos muy complejos que dependen en gran medida de la experiencia individual", han indicado desde el órgano de la OMS, al tiempo que han explicado que el objetivo de 'EUcanAI' es "desarrollar sistemas de IA en red especializados en cada etapa del tratamiento".

Con ello, y con la intervención en el momento de la consulta del paciente, el diagnóstico y la planificación terapéutica, se persigue la meta de facilitar una atención rápida y fiable, conforme a las guías clínicas. Para lograrlo, y con el liderazgo del Hospital Universitario de Heidelberg (Alemania) y la participación de otros centros alemanes, austriacos y daneses, cuenta con financiación para un periodo de cuatro años.