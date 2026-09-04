Archivo - La OMS certifica la eliminación en Bután de la rabia humana transmitida por perros - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BIGTUNAONLINE - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha certificado la eliminación en Bután de la rabia humana transmitida por perros, por lo que ha dejado de ser un problema de salud pública en el país asiático, el cual no ha registrado ninguna muerte por este motivo desde junio de 2023.

"Felicito a Bután por este logro histórico, que supone un paso más hacia nuestra meta de acabar con las muertes humanas por rabia transmitida por perros para el año 2030", ha expuesto el director general de este organismo internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que este "éxito" muestra que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente "está intrínsecamente ligada".

A raíz de que esta nación se haya convertido en la primera de la Región de Asia Sudoriental de la OMS en alcanzar la eliminación de la enfermedad, Tedros ha destacado la importancia para ello de "unir a profesionales de la salud, veterinarios y comunidades". "Bután ha demostrado que la lucha contra la rabia no se gana trabajando de forma aislada, sino mediante la solidaridad entre todos los sectores", ha insistido.

Para llegar a este punto, se ha trabajado durante más de una década en la estrategia 'One Health' (Una Sola Salud), que ha incidido en esta patología vírica casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas clínicos. Sin embargo, las muertes por rabia son prevenibles, para lo que se cuenta con la vacunación de los perros para frenar la enfermedad en su origen.

Además, se halla la administración rápida de profilaxis posexposición, que impide que el virus llegue al sistema nervioso central tras una mordedura. Esta consiste en el lavado exhaustivo de la herida, la administración de una pauta de vacunación antirrábica para humanos y, cuando está indicado, la inyección de inmunoglobulinas antirrábicas.

En este sentido, Bután ha priorizado la asignación de recursos, la vigilancia integrada y la planificación estratégica. De este modo, cuando se notifica un caso sospechoso de rabia, sus autoridades sanitarias responsables de la salud humana y animal colaboran para identificar posibles exposiciones y, de ser necesario, llevan a cabo investigaciones conjuntas sobre el terreno.

ENFOQUE DE 'UNA SOLA SALUD'

Este país "ha demostrado que es posible eliminar la rabia humana transmitida por perros cuando existe un liderazgo nacional sólido, un enfoque maduro de 'Una sola salud' y una colaboración comunitaria en torno a un objetivo común", ha sostenido el responsable a cargo de la Oficina Regional de la OMS para el Sudeste Asiático, el doctor Nilesh Buddha, tras lo que ha declarado que este es "un ejemplo importante para otros países de la región.

Por su parte, el ministro de Salud del Gobierno Real de Bután, Lyonpo Tandin Wangchuk, ha calificado su eliminación como un "momento histórico" y la validación de la OMS como un "motivo de orgullo". Al respecto, ha destacado el 'Programa Nacional Acelerado de Gestión de la Población Canina y Control de la Rabia' de este país y ha subrayado el "compromiso de preservar este logro mediante el acceso continuo a la profilaxis postexposición, la vacunación masiva de perros, la gestión de la población canina, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la vigilancia".

Así, se va a garantizar el acceso universal y gratuito a la profilaxis postexposición, además de la continuidad de la gestión al respecto de estos animales. "Para la OMS, ha sido un privilegio acompañar al Ministerio de Salud y al pueblo de Bután en este camino", ha concluido su representante en esta nación, la doctora Bhupinder Kaur Aulakh.