La OMS avanza en el sistema PABS para facilitar el intercambio de patógenos con potencial pandémico

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han avanzado en las negociaciones sobre el sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) en la reanudación de la sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias . El sistema PABS es un elemento fundamental del acuerdo adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en mayo de 2025.

Durante la sesión celebrada del 20 al 22 de enero de 2026, los Estados miembros han continuado las negociaciones basadas en textos sobre las cuestiones pendientes en el proyecto de anexo e intercambiaron opiniones destinadas a reducir las diferencias e identificar áreas de convergencia.

"Me siento alentado por el progreso que hemos logrado en varias áreas, con indicios de un consenso emergente en algunos aspectos del sistema PABS. De cara a la quinta sesión, nos centraremos en los temas pendientes y complejos. La reanudación de la sesión nos ha ayudado a tener una visión más clara de nuestra situación", ha declarado el embajador Tovar da Silva Nunes, de Brasil, copresidente de la Oficina del Grupo de Trabajo Intergubernamental.

Creado por la Asamblea Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo Intergubernamental tiene como tarea prioritaria la elaboración y negociación del sistema PABS, cuyo objetivo es permitir el intercambio seguro, transparente y responsable de patógenos con potencial pandémico y la información de su secuencia genética, junto con la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, incluidas las vacunas, las terapias y los diagnósticos.

La reanudación del período de sesiones se celebró a raíz de una solicitud de los Estados miembros para prorrogar la cuarta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, que se reunió en diciembre de 2025.

"Los Estados miembros han mantenido conversaciones constructivas esta semana. A medida que nos acercamos a la fecha límite de mayo, me anima su disposición a colaborar y superar las diferencias para lograr un sistema eficaz de acceso a patógenos y distribución de beneficios", ha indicado el copresidente de la Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental, Matthew Harpur, del Reino Unido.

Asimismo, se han programado más reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental en los próximos meses a medida que los Estados miembros continúan sus negociaciones. "Un sistema sólido de acceso a patógenos y distribución de beneficios será fundamental para un mundo más seguro y equitativo. Agradezco a los países su compromiso con las soluciones multilaterales", ha apuntado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El resultado del trabajo del Grupo de Trabajo Intergubernamental se presentará a la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2026 para su consideración.