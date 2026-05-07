La OMS asegura que el riesgo por hantavirus para Canarias es "bajo" y agradece a Pedro Sánchez por aceptar el buque

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado este jueves que el riesgo por hantavirus para la población de Canarias es "bajo", ante la próxima llegada del crucero 'HV Hondius', afectado por un brote de hantavirus.

Adhanom Ghebreyesus ha agradecido en rueda de prensa al presidente Pedro Sánchez por aceptar el buque, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, y ha enfatizado la confianza que la OMS tiene en la capacidad de España para gestionar este riesgo.

"Pero hay algo que me gustaría destacar aquí, más allá de las directrices del Reglamento, lo más importante en este caso es la solidaridad. Y eso es lo que ha demostrado el presidente", ha referido.

A este respecto, ha subrayado que "todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas" y, por ello, ha confiado en que la población de Canarias "comprenda, apoye y coopere" con la llegada del crucero. "Por supuesto, entendemos sus preocupaciones", ha puntualizado.

En la actualidad, están confirmadas las infecciones de cinco de los ocho casos sospechosos. Entre estos, hay tres fallecidos, y la OMS ha informado de que el cuerpo de la última persona fallecida el 2 de mayo sigue a bordo. "La compañía naviera está gestionando los trámites para el traslado de los restos", ha apuntado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

ELABORACIÓN DE PLANES CONJUNTOS

El director del Departamento de Coordinación de Alerta y Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mahamud, ha destacado que el barco "está haciendo todo lo posible para aplicar las medidas de salud pública" y, tras ello, ha comentado que el riesgo para la población general es "mínimo".

"Contamos con directrices claras en colaboración con nuestros colegas del ECDC a bordo del barco y las autoridades españolas para comprender las medidas de mitigación del riesgo. Contamos con un plan de desembarque claro que no supondrá un riesgo adicional. Por lo tanto, estamos tomando todas las medidas necesarias para reducir el riesgo", ha detallado.

Al hilo, ha señalado que la OMS está trabajando en coordinación con el ECDC, Reino Unido, Países Bajos y con todos los países que tienen pasajeros a bordo del buque para acordar "un enfoque común basado en la salud pública, la evidencia, la solidaridad y la equidad" sobre cómo gestionar la situación y reducir la posibilidad de propagación del virus, que ha insistido en que consideran que será "limitada".

Los portavoces presentes en la rueda de prensa han informado de que, en cuanto tengan elaborados los planes sobre la evaluación, desembarco y repatriación de las personas a bordo del barco, los publicarán.

Por otra parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha informado de que han organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios en cinco países, incluido España.