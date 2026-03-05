La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

Archivo - Imagen de archivo del secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha expresado su "profunda preocupación" por la guerra contra Irán iniciada por EEUU e Israel, advirtiendo que la amenaza sobre las instalaciones nucleares se está intensificando, lo que podría tener graves consecuencias para la salud pública.

"Está aumentando la amenaza de que las instalaciones nucleares se vean afectadas. Actualmente, cualquier compromiso a la seguridad nuclear podría tener graves consecuencias para la salud pública", ha alertado Tedros este jueves durante una rueda de prensa de la OMS.

Tras ello, el secretario general de la OMS ha indicado que, hasta la fecha, se han reportado casi 1.000 muertes en Irán, 15 en Líbano, 13 en Israel y 11 en otros países del Golfo. Además, la OMS ha verificado 13 ataques contra la atención sanitaria en Irán y uno en Líbano. Estos ataques en Irán han provocado la muerte de cuatro trabajadores de la salud y 25 heridos. En este contexto, Tedros ha recordado que, según el derecho humanitario vigente, "la atención sanitaria debe protegerse y no atacarse".

"La OMS está trabajando estrechamente con nuestras oficinas en los países afectados para monitorear el impacto en la prestación de servicios de salud y brindar apoyo cuando sea necesario y se solicite. Sin embargo, el impacto va más allá de los países directamente afectados. Las operaciones del Centro Logístico de la OMS para emergencias sanitarias mundiales en Dubái están actualmente suspendidas debido a la inseguridad", ha explicado.

Por su parte, la directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Hannan Belghi, ha informado de que la Organización cuenta con una oficina en Irán, pero que por el momento no han recibido solicitudes formales de suministros específicos, ya que el sistema está reteniendo. "Sin embargo, mantenemos una estrecha comunicación y contacto con las autoridades sanitarias de Irán y de todos los Estados miembros afectados de la región para brindar el apoyo necesario", ha añadido.