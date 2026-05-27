La OMS alerta de que el este de RDC enfrenta "una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto" ante el ébola

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (archivo) - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado este miércoles de que el este de República Democrática del Congo (RDC) hace frente a "una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto", con la expansión del brote de ébola superando las capacidades de respuesta.

"El este de RDC se enfrenta ahora a una catastrófica colisión de enfermedad y conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta", ha dicho, antes de recordar que la cepa del brote, la Bundibugyo, no tiene vacuna ni tratamiento aprobado, por lo que "detener la transmisión del ébola depende totalmente del acceso humanitario".

Así, ha lamentado que los combates activos en la zona están provocando "un desplazamiento en masa", lo que "empuja a contactos expuestos a campamentos superpoblados" y "corta corredores de contención clave". "Los trabajadores en la línea de frente lo están arriesgando todo, mientras que los ataques contra instalaciones sanitarias hacen casi imposible dar seguimiento a los casos y sus contactos", ha explicado.

"No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas. Instamos a todas las partes en conflicto a que acuerden un alto el fuego inmediato para contener este brote y permitir el acceso seguro y continuo de los equipos médicos", ha subrayado Tedros, quien ha reclamado además "priorizar la supervivencia humana por encima de todo".

Las palabras de Tedros han llegado además en una jornada en la que se ha confirmado con pruebas de laboratorio el primer caso de ébola en la zona sanitaria de Oicha, en la provincia de Kivu Norte (este), donde hasta la fecha no se habían detectado casos por el brote, que deja ya más de 900 casos y 200 muertes sospechosas en RDC, además de siete casos sospechosos y una muerte confirmada en Uganda.

El doctor Kasereka Nzala Esaïe, director del hospital de referencia de Oicha, ha manifestado que "lamentablemente ha sido detectado un caso positivo en Oicha". "Un positivo confirmado y portador de la enfermedad. Debemos permanecer vigilantes", ha argumentado, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité.

"No debe cundir el pánico, pero debemos respetar las medidas preventivas establecidas y recomendadas por las autoridades. Continuaremos desinfectando las áreas frecuentadas por el paciente confirmado", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que "hay casos en observación".

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.