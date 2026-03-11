La OMS advierte de que los sistemas de salud en Oriente Medio están "bajo presión" debido a los ataques

El Representante de la OMS en el Líbano y su equipo visitan el albergue Dekwaneh en Beirut, que acoge a desplazados internos y es operado por Cáritas Líbano, socio sanitario. - OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que los sistemas sanitarios en Oriente Medio están "bajo presión" como consecuencia de la última escalada del conflicto en la región, que está afectando a infraestructuras de salud y generando desplazamientos de la población que conllevan mayores riesgos en una zona que ya presentaba altas necesidades humanitarias.

Según ha detallado la OMS, en línea con los datos de las autoridades sanitarias nacionales de Irán, se han notificado más de 1.300 muertes y 9.000 heridos en el país en los últimos 10 días. En el Líbano, las cifras apuntan que ha habido al menos 570 muertes y más de 1.400 heridos. En Israel, las autoridades informan de 15 muertes y 2.142 heridos.

Respecto a los ataques a servicios sanitarios, la OMS ha verificado 18 ataques a la atención sanitaria desde el 28 de febrero, que han causado la muerte de ocho profesionales sanitarios. En el mismo periodo, el Líbano ha registrado 25 ataques a la atención sanitaria, que han supuesto 16 muertes y 29 heridos.

"Estos ataques no solo cuestan vidas, sino que privan a las comunidades de atención médica cuando más la necesitan. El personal sanitario, los pacientes y los centros de salud deben estar siempre protegidos por el derecho internacional humanitario", ha subrayado la OMS en un comunicado.

Además, el conflicto ha provocado el desplazamiento de 100.000 personas en Irán y hasta 700.000 en el Líbano. Muchas de ellas, según el organismo internacional, se han reubicado en albergues colectivos abarrotados, en condiciones sanitarias cada vez más deterioradas y con acceso limitado a agua potable, saneamiento e higiene, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y otras enfermedades transmisibles, especialmente en colectivos vulnerables, como las mujeres y los niños.

ACCESO SANITARIO LIMITADO

La agencia sanitaria mundial ha apuntado a un acceso cada vez más limitado a los servicios sanitarios. En el Líbano, 49 centros de Atención Primaria y cinco hospitales han cerrado tras las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí, lo que reduce la disponibilidad de servicios esenciales a medida que aumentan las necesidades médicas.

En el territorio palestino ocupado, el aumento de las restricciones de circulación y el cierre de los puestos de control están retrasando el acceso de ambulancias y clínicas móviles en varias gobernaciones de Cisjordania. En Gaza, las evacuaciones médicas permanecen suspendidas desde el 28 de febrero, mientras que los hospitales siguen operando bajo presión debido a la escasez de medicamentos, suministros médicos y combustible, que se está racionando para priorizar servicios de salud esenciales.

Asimismo, ha detallado que las restricciones temporales del espacio aéreo han interrumpido el transporte de suministros médicos desde el centro logístico mundial de la OMS en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), provocando retrasos en el envío de suministros de emergencia a 25 países.

La OMS también ha expresado su preocupación por los riesgos que suponen los incendios en refinerías, que exponen a la población a humo y contaminantes tóxicos que pueden causar problemas respiratorios, irritación ocular y cutánea. Asimismo, provocan la contaminación de fuentes de agua y alimentos.

Como ha recordado, esta escalada se produce en un momento en que las necesidades humanitarias en la Región del Mediterráneo Oriental ya se encontraban entre las más altas del mundo. En total, 115 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, lo que representa casi la mitad de la población mundial necesitada, mientras que los llamamientos humanitarios de emergencia sanitaria siguen sin financiación suficiente en un 70 por ciento.

Por todo ello, la organización ha reclamado protección para los civiles y la atención sanitaria, garantizar un acceso humanitario sin trabas y sostenido y promover la desescalada del conflicto para que las comunidades puedan empezar a recuperarse y avanzar hacia la paz.