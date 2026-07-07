La OMS advierte de que menos de la mitad de los países de la región europea tienen un plan de salud ante el calor

Archivo - Mujer sudando en la calle por el calor. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha advertido de que menos de la mitad de los Estados miembros de la región europea cuentan con un Plan de Acción Nacional para la Salud ante el Calor, que permite una respuesta planificada y que los sistemas sanitarios sigan funcionando sin verse desbordados.

Así lo ha señalado en una declaración publicada este martes, después de una reunión de emergencia que reunió este lunes a representantes de 41 Estados miembros, la Comisión Europea y diversas organizaciones de la sociedad civil para abordar la respuesta al calor extremo, sobre el que ha alertado de que aún puede causar "semanas mortales" para la región europea.

Según ha detallado, durante la reunión quedó patente que los países abordan el calor extremo como una emergencia de salud pública y no solo como un fenómeno meteorológico. En este sentido, se expusieron las medidas que toman los países y, entre ellas, destacaron los planes de acción para la salud ante el calor.

Kluge ha subrayado que estos planes "salvan vidas" y que los países que contaban con ellos "respondieron con rapidez, coordinaron bien a los actores pertinentes y protegieron eficazmente a su población" en anteriores olas de calor. "Las herramientas existen. La evidencia es sólida. Cuando se implementan planes y se ponen a prueba antes de una crisis, se salvan vidas", ha afirmado.

DEFICIENCIAS DETECTADAS

Sin embargo, la reunión también puso en evidencia que aún persisten algunas deficiencias, según ha detallado el director regional de la OMS para Europa. Entre estas brechas, los países destacaron que muchas personas no reconocen estar en riesgo personal, incluso cuando se activa una alerta roja.

También apuntaron la necesidad de más instalaciones de refrigeración y una mayor difusión de su ubicación, especialmente para las personas sin hogar, así como la necesidad de adaptar la infraestructura sanitaria al cambio climático. Kluge ha añadido que algunos países aún enfrentan demoras en los procedimientos para declarar formalmente las olas de calor, lo que puede ralentizar las medidas de salud pública.

En toda la región europea, los residentes de centros de atención a largo plazo, las personas sin hogar y los adultos mayores socialmente aislados siguen sin recibir una atención constante.

Pese a esto, Kluge ha destacado que en la reunión también se observó un cambio importante, como es que los países están empezando a gestionar el calor desde una perspectiva intersectorial. "Sin embargo, aún es desigual y requiere mayor atención. Pero está ocurriendo. Y es precisamente el tipo de cambio estructural que transforma un plan de salud y bienestar ante el calor, de un simple documento a un sistema que realmente protege a la población", ha comentado.

Kluge ha señalado que la OMS sintetizará las lecciones aprendidas y las pondrá a disposición de los 53 Estados miembros, además de que ofrecerá apoyo técnico directo a varios países para cubrir necesidades inmediatas y estará a disposición de todos aquellos que deseen fortalecer su Plan de Acción para la Salud y el Calor.

De este modo, ha destacado que el trabajo actual se centra en dos frentes, por un lado, reparar lo que falló en las últimas semanas antes de que llegue la próxima ola de calor y, por otro, construir sistemas de salud que no solo respondan al calor extremo, sino que estén preparados para él.