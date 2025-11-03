La OMS advierte del impacto de los recortes en financiación y lanza una guía para mantener servicios esenciales

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del impacto de los recortes "repentinos y severos" de la financiación sanitaria externa, que "están interrumpiendo la prestación de servicios de salud esenciales en muchos países", y publicado directrices para abordar estos recortes y "contrarrestar los efectos inmediatos y a largo plazo".

La OMS prevé que la ayuda externa para la salud disminuya entre un 30% y un 40% en 2025 con respecto a 2023, lo que provocará una interrupción inmediata y grave de los servicios de salud en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM). Los datos de una encuesta de la OMS realizada en 108 PIBM en marzo de 2025 indican que los recortes de financiación han reducido servicios esenciales -como la atención materna, la vacunación, la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias y la vigilancia epidemiológica- hasta en un 70% en algunos países.

"Los recortes repentinos e imprevistos de la ayuda han golpeado duramente a muchos países, costando vidas y poniendo en peligro los avances sanitarios logrados con tanto esfuerzo", declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. Más de 50 países han notificado pérdidas de empleo entre el personal sanitario y de cuidados, además de importantes interrupciones en los programas de formación del personal sanitario

"Pero en esta crisis reside una oportunidad para que los países transiten de la dependencia de la ayuda hacia una autosuficiencia sostenible, basada en recursos nacionales. Las nuevas directrices de la OMS ayudarán a los países a movilizar, asignar, priorizar y utilizar mejor los fondos para apoyar la prestación de servicios de salud que protejan a las personas más vulnerables", ha añadido.

Las nuevas directrices de la OMS instan a los responsables políticos a convertir la salud en una prioridad política y fiscal en los presupuestos gubernamentales, incluso en tiempos de crisis, considerando el gasto en salud no solo como un coste que debe contenerse, sino como una inversión en la estabilidad social, la dignidad humana y la resiliencia económica.

Las directrices subrayan la necesidad de que los países mitiguen el impacto inmediato de la reducción de la ayuda exterior para la salud y se adapten a una nueva era de menor asistencia. Entre las principales recomendaciones políticas se incluye priorizar los servicios de salud a los que acceden los más pobres; proteger los presupuestos de salud y los servicios de salud esenciales; y mejorar la eficiencia mediante mejores adquisiciones, la reducción de gastos generales y compras estratégicas.

Además, apuesta por integrar servicios financiados externamente o específicos para cada enfermedad en modelos integrales de prestación de atención primaria de salud; y Utilizar evaluaciones de tecnologías sanitarias para priorizar los servicios y productos que tengan el mayor impacto en la salud por dólar invertido.