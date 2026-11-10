La OMS advierte del fragmentado abordaje europeo de los efectos del cambio climático en la salud mental

Archivo - Cambio climático. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / CHOAT BOONYAKIAT

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la respuesta que ofrecen los países de la región europea a los efectos del cambio climático en la salud mental "sigue fragmentada", además de contar con "importantes lagunas" en evidencia, diseño de las intervenciones y su evaluación, a pesar de una "creciente concienciación".

Así lo ha señalado en línea con el contenido del informe 'Fortalecimiento de la salud mental en un clima cambiante: perspectivas de las intervenciones en toda la Región Europea de la OMS', desarrollado por el Centro Europeo de la OMS para el Medio Ambiente, el Cambio Climático y la Salud.

El documento, publicado este martes, coincidiendo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se está celebrando en Turquía, destaca las consecuencias, a menudo ignoradas, del cambio climático en la salud mental y el bienestar, y lo que los países y las comunidades están haciendo para abordarlas.

Según recoge, fenómenos como las inundaciones o los incendios forestales pueden generar angustia, depresión y trastorno de estrés postraumático, al tiempo que el calor extremo puede alterar el sueño y agravar problemas de salud mental preexistentes.

Estos impactos no solo los experimentan quienes han vivido de primera mano fenómenos climáticos, sino que muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, pueden sufrir angustia, afectación del sueño y alteración de la vida cotidiana solo por la preocupación ante el futuro del planeta.

Una encuesta realizada a jóvenes de 10 países y publicada en 'The Lancet Planetary Health' muestra que hasta el 65 por ciento de los participantes en Finlandia, Francia, Portugal y el Reino Unido manifestaron preocupación por el cambio climático, hasta un 37 por ciento señalaron efectos negativos en su funcionamiento y, al mismo tiempo, fue frecuente la presencia de ansiedad, culpa e ira.

La asesora regional de Salud Mental de la OMS/Europa Ledia Lazeri ha puntualizado que la preocupación, el enfado o la tristeza por el cambio climático "son reacciones comprensibles ante una amenaza real y constante" y no constituyen un trastorno de salud mental. Sin embargo, cuando la angustia se vuelve abrumadora, afecta a la vida diaria o genera una sensación de impotencia, ha subrayado que el apoyo es "fundamental".

INCORPORAR LA SALUD MENTAL A LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS

A raíz del análisis de 20 intervenciones en 15 países de la región europea, entre las que se incluye el plan desplegado por el Ministerio de Sanidad en España para ofrecer atención en salud mental tras la DANA de Valencia de 2024, el informe llama a incorporar la salud mental de forma más explícita en las políticas climáticas nacionales.

Asimismo, insta a integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en la preparación y la recuperación ante emergencias. También recomienda una orientación más clara sobre cuándo es apropiado el apoyo comunitario y cuándo se necesita atención especializada en salud mental.

En paralelo, destaca el potencial de las escuelas, las iniciativas comunitarias y las actividades en contacto con la naturaleza para fortalecer el bienestar y la resiliencia.

La directora del Centro Europeo de la OMS para el Medio Ambiente, el Cambio Climático y la Salud, Francesca Racioppi, ha destacado que el trauma psicológico derivado de ser víctima o testigo de fenómenos meteorológicos extremos "puede ser igual de perjudicial" que los impactos en la salud física por lesiones causadas por las inundaciones o la inhalación del humo de incendios, además que sus efectos pueden persistir mucho tiempo después de la emergencia.

"Proteger la salud mental debe formar parte de nuestra preparación ante los riesgos climáticos, el apoyo a las comunidades y la planificación para un clima cambiante. La acción climática y la protección de la salud mental deben ir de la mano", ha subrayado.