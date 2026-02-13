La OMC reúne a 12 consejeros de Sanidad para abordar los principales retos del Sistema Nacional de Salud

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la OMC. - OMC - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha reunido por primera vez a consejeros de Sanidad de doce comunidades autónomas en un foro de trabajo técnico e independiente del debate político, con el objetivo de analizar los principales retos estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El encuentro, organizado junto a 'Medicina Responsable', bajo la denominación 'Forum Salud', se ha celebrado en Toledo y ha contado con la participación de consejeros autonómicos, directores generales y gerentes de servicios regionales de salud de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Comunidad de Madrid, Aragón, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

La reunión ha tenido como punto de partida un debate entre todos los consejeros de Sanidad sobre la realidad del Sistema Nacional de Salud. En ella, se ha hecho un diagnóstico de la situación y de los retos que enfrenta el sistema desde sus diferentes perspectivas y realidades. El Foro también ha recogido encuentros especializados y grupos de trabajo sobre financiación y sostenibilidad del modelo; la innovación digital y el uso de la inteligencia artificial; la gestión de los recursos humanos sanitarios; la humanización y equidad en la atención al paciente, y la gobernanza del sistema.

"En este encuentro el papel de la Organización Médica Colegial, como representante de los intereses generales de los médicos, ha sido facilitar un espacio estable de acogida y de cooperación técnica entre quienes gestionan la sanidad pública. Es la primera vez que, fuera de las reuniones interterritoriales, se consigue reunir a la mayoría de los consejeros para compartir información, anticipar problemas y construir soluciones comunes", ha señalado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

El presidente de los médicos ha recordado también el papel del facultativo como eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud: "Su conocimiento clínico, responsabilidad en el diagnóstico y compromiso con el paciente sostiene en gran medida la confianza de la población en la sanidad pública".