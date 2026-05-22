La OMC reprocha a Sanidad su "incapacidad" para alcanzar un acuerdo en el Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la OMC. - OMC - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha instado al Ministerio de Sanidad a "asumir responsabilidades" ante la "incapacidad" para alcanzar acuerdos y gestionar el conflicto del Estatuto Marco, que, a su juicio, está provocando un "daño irreparable" en la asistencia sanitaria nacional.

A través de una declaración institucional, la OMC ha señalado que la profesión médica española está viviendo uno de los momentos de "mayor deterioro" institucional, profesional y asistencial de las últimas décadas, debido a la escalada de tensión generada en torno a la reforma del Estatuto Marco.

En este contexto, la OMC reclama al Gobierno "responsabilidad, voluntad real de acuerdo y una rectificación". "Los profesionales observamos, con creciente incredulidad, cómo el Ministerio de Sanidad no está ejerciendo sus funciones de forma diligente, no ha tenido en cuenta las demandas de los facultativos y ha firmado un acuerdo para la puesta en marcha de un Estatuto Marco que regula nuestro ejercicio, pero que no cuenta con el respaldo de la profesión", indica el comunicado.

En esta línea, la OMC subraya que el Estatuto Marco es una normativa estatal y "responsabilidad exclusiva" del Ministerio de Sanidad, y considera que su "incapacidad "para llegar a acuerdos es la causante de los retrasos en la atención sanitaria.

Asimismo, reprocha a la ministra de Sanidad, Mónica García, las "ofensas" por haber acusado a los médicos de tomar a los pacientes como "rehenes" en el contexto del ejercicio de su derecho constitucional a la huelga. "Con esta falacia, el Ministerio busca desacreditar y poner a la sociedad en contra de la profesión", añade el comunicado.

Igualmente, la OMC recuerda que la profesión se guía por los principios y obligaciones que marca el Código de Deontología Médica para "garantizar una asistencia sanitaria de calidad, humana, ajustada a las necesidades de cada paciente y basada en la evidencia científica". "Un Código en el que, por otra parte, se establece que todos los responsables de la gestión sanitaria tienen el deber de actuar con honradez, ejemplaridad, transparencia y siempre en busca del bien colectivo y la equidad", resalta.

Tras ello, la Organización ha asegurado que la realidad asistencial actual, marcada por "agendas inasumibles, un déficit estructural de profesionales y la ausencia de descansos adecuados", dificulta "cada vez" más el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad clínica, además de "estar provocando un aumento de los problemas de salud mental y un importante desgaste profesional entre los facultativos".

"Nos vemos obligados a ejercer en unas condiciones de sobrecarga estructural que nos agotan física, mental y emocionalmente, lo que, además, hace que nuestro Sistema Nacional de Salud pierda capacidad para atraer y retener facultativos", advierte la OMC.

Por todo ello, exigen recuperar de forma inmediata una actitud de "respeto institucional, diálogo real y negociación efectiva" con los representantes legítimos de los médicos, reconociendo la singularidad de la profesión mediante un marco normativo específico.

"La situación actual no puede resolverse mediante confrontación, descalificaciones o estrategias de desgaste institucional. La sanidad pública española necesita que se afronten con seriedad los problemas estructurales que amenazan su presente y su futuro", finaliza el comunicado.