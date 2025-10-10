La OMC presenta una resolución sobre salud mental de los facultativos ante la Asamblea Médica Mundial

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado este viernes ante la Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) una resolución sobre la salud mental de la profesión médica, con el objetivo de promover y priorizar el bienestar y cuidado de los profesionales sanitarios de todo el mundo.

La AMM celebra su asamblea general hasta este sábado en Oporto (Portugal). En este contexto, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la OMC busca que se apruebe esta declaración, que sería el primer documento específico de la Asociación Médica Mundial sobre la salud mental del colectivo.

La OMC ha detallado que la declaración ayuda a proteger y promover la salud mental de los sanitarios, reconociéndola como una condición indispensable para la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

En este sentido, el documento pretende impulsar políticas públicas, programas de prevención, atención y rehabilitación que garanticen un abordaje integral, confidencial y sin estigmas de los problemas de salud mental.

Asimismo, persigue generar una cultura sanitaria más humana y sostenible, donde los médicos se sientan apoyados, valorados y capaces de ejercer su labor con plenitud, en beneficio tanto de los profesionales como de la sociedad a la que sirven.

PAIME E IMPACTO DE LA IA

La delegación española en la Asociación Médica Mundial, liderada por el presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha puesto también en valor el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) como referente a nivel internacional en este ámbito. Como ejemplo de su eficiencia, ha apuntado a su extensión a otras profesiones sanitarias en España y su inclusión en la estrategia de salud mental nacional.

Al margen de esto, Cobo ha participado en la Asamblea general para abordar los retos que plantea el uso de la inteligencia artificial (IA) en la práctica médica y su impacto en la salud y la relación médico-paciente.

Durante su ponencia, ha subrayado que la IA supone una importante alianza que conlleva riesgos relevantes en aspectos como preservar la autonomía del paciente y el mantenimiento del protagonismo del profesionalismo médico, entre otras.

Esta sesión sobre la implementación práctica de la IA en medicina ha estado moderada por el presidente de la AMM, Ashok Philip, y en ella han participado también Ana Ribeiro da Cunha, de la Asociación Médica de Portugal, y Mzulungle Nodikida, por parte de la República Sudafricana.