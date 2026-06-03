OMC presenta un manual de IA en Medicina en el que pide no dejar que acciones clínicas "se subordinen" a la herramienta - OMC

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha indicado este miércoles que los facultativos no deben dejar que las acciones clínicas "se subordinen a la Inteligencia Artificial (IA)", ya que esta es "una herramienta", pero "de ninguna manera" va a ofrecer conceptos que sí aporta el médico.

"Humanismo, compasión, prudencia, responsabilidad moral en la toma de decisiones y capacidad de servicio" son los aspectos propios de la práctica asistencial del profesional de los que "nunca" va a disponer esta innovación, ha manifestado durante la presentación en Madrid del 'Manual de buenas prácticas para el uso de la IA en Medicina' ideado por esta corporación sanitaria.

Cobo, que ha advertido de que la IA "ocupará un lugar importantísimo" en el desarrollo de la actividad asistencial, ha insistido en que este razonamiento en relación con la primacía del médico sobre esta "es el núcleo de la ética y de este manual". Este, precisamente, busca "ayudar en la práctica asistencial", ya que "el que no cuente con formación digital, ya no estará a la altura en competencias y formación continuada en su conjunto", ha explicado.

Al respecto de esta necesaria "formación en competencias digitales", ha señalado que un "impulso tremendo" a la misma lo está representando un curso que se desarrolla en la actualidad, "a través de Unión Profesional" y "en conjunción con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública". Este cuenta con "casi 18.000 personas inscritas" entre los médicos, ha señalado.

MARCO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA

Abundando en lo oportuno de este manual, la vicepresidenta de la OMC y coordinadora del mismo, la doctora María Isabel Moya, ha declarado que, aunque este no descubre "nada" ni es "un tratado sobre IA", sí es "un documento brújula para que el médico que tenga que aplicar la IA, lo haga de manera segura y con una ruta bien clara". "Es un marco para la implementación de la IA en nuestra práctica diaria" y "responde a una necesidad profesional real", ha apuntado.

"Debemos mantener el equilibrio entre no alimentar excesivamente ese entusiasmo tecnológico, pero tampoco un rechazo defensivo a la IA", ha explicado, para añadir que los médicos requieren "más criterio que nunca para implementar esa IA que van a financiar, regular e idear otros". Es necesario "saber qué preguntas debemos hacernos, qué riesgos tiene, qué garantías debemos exigir", ha aseverado.

Moya, que ha recordado que "la innovación nunca ha estado reñida con la Medicina", ha afirmado que esta última "solo mejora cuando entra con responsabilidad, supervisión y con el paciente en el centro". Debido a que la IA "ya está en nuestras consultas", la cuestión es "cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer sin perder seguridad, autonomía profesional, responsabilidad ética y cercanía con el paciente", ha expuesto.

Los médicos, por tanto, deben "participar en el diseño, exigir evidencias y pedir controles y gobernanza para hacer una Medicina mejor", ha reclamado, al tiempo que ha enfatizado que "la Medicina con IA seguro que será mejor". No obstante, ha insistido en que "preocupa" el objetivo de algunas herramientas de IA que ubican al médico "al final de la cadena de valor".

El otro coordinador de este informe ha sido el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), el doctor José Antonio Trujillo, quien ha contextualizado las nuevas regulaciones que se están aprobando en esta materia en los ámbitos nacional y europeo. Ante ello, era exigible "dar una respuesta ágil" para ofrecer "un mapa" que sirviera al médico para "incorporar la IA en su día a día, si no la ha incorporado ya", ha resumido.

LA EXPERIENCIA CLÍNICA, UN VALOR DE LA LABOR PROFESIONAL

El facultativo "no puede, posiblemente, competir a nivel de conocimiento con las herramientas que hay de IA", ha reconocido, sosteniendo, no obstante, que sí aporta "dos cosas que son muy importantes y de ahí la relevancia del factor humano en la implementación de la IA en Medicina". La primera de ellas es la "experiencia clínica, que es un valor"; mientras que la segunda es dar "sentido" a la labor que se hace con IA, ha razonado.

Por último, y tras señalar que este manual ha obligado a sus autores a ser "lo más rigurosos y lo más flexibles y actualizados posibles", debido a la "velocidad" de desarrollo de esta herramienta, ha indicado que este ha contado con la colaboración de "referentes nacionales". Con todo, aborda en cinco capítulos la IA en la práctica clínica del día a día, qué esta ocurriendo en el sector de la investigación y el desarrollo, las garantías jurídicas y legales en la materia, la deontología y la ética médica, y los derechos y obligaciones del facultativo en este apartado.

En este encuentro han participado también el catedrático de Cirugía y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, el doctor Julio Mayol; la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares y experta en Derecho e IA, Cristina Gil; el director del Programa para la Promoción y Desarrollo de la IA en el sistema sanitario de Cataluña, José Ibeas; y el presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la OMC, el doctor José María Domínguez.