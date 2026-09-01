Archivo - La OMC pide que los grupos políticos enmienden el Estatuto Marco para que recoja las singularidades de los médicos - MTSTOCK STUDIO - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha reclamado que, tras su aprobación este martes en Consejo de Ministros y en segunda vuelta, los grupos políticos enmienden el Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria para que recoja las singularidades de los médicos.

"Lo que pedimos a todos los grupos parlamentarios es que hagan lo posible para que tengamos un Estatuto Marco de todos, sin duda, pero que recoja las singularidades de los médicos", ha indicado, tras lo que ha informado de que, por ello, va a mantener encuentros con todos ellos. El objetivo es que este proceso de debate en el Congreso de los Diputados "no sea una ratificación sin más".

Según ha manifestado Cobo, es necesario "que se escuche a la profesión médica" y se consiga "alcanzar un acuerdo que permita disponer (...) de un Estatuto Marco con el mayor consenso político y profesional posible". "Una norma de esta trascendencia no debería nacer del conflicto, sino del acuerdo", ha enfatizado.

"El que no entienda hoy que la atención al paciente es multidisciplinar y todas las profesiones son importantes, pues no ha entendido nada", ha afirmado, para añadir, no obstante, que "el que no entienda que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares corresponde al médico, pues tampoco ha entendido nada". "Eso no está reflejado en este Estatuto", ha subrayado.

Por último, y tras sostener que el debate en relación con esta norma es competencia de la OMC, así como aspectos que incluye, caso del desarrollo de la formación, la jornada, las guardias, los descansos, la carrera profesional y la jubilación, ha concluido indicando que "una ley que afecta de manera tan profunda a los médicos no puede aprobarse sin ellos".